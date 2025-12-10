Norstati reitingud: mõnevõrra on langenud Isamaa ja tõusnud SDE toetus

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,1 protsenti, Keskerakonda 21 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 14,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös tehtud uuringust.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 10. novembrist - 7. detsembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Liidrikohta hoidva Isamaa toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,7 protsendipunkti võrra. Reitingutabelis vastavalt teist ja kolmandat kohta hoidvate Keskerakonna ja EKRE toetus ei ole viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud.

Esikolmikule järgnevad SDE (14,2 protsenti), Reformierakond (11,1 protsenti), Parempoolsed (6,5 protsenti) ning Eesti 200 (2,1 protsenti).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,7 protsendipunkti võrra.

Erakondade toetus Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 77,9 protsenti vastajatest.

Valitsuserakondade toetus Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta.

Viimaste tulemuste põhjal arvab 28 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 66 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

18 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 62 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Hinnang peaministri ja valitsuse tööle Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut