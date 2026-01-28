X!

Rahulolu peaministri ja valitsuse tööga on pisut kasvanud

Kristen Michal uue valitsuse esimesel istungil
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rahulolu valitsuse tööga on õige pisut kasvanud, peaminister Kristen Michali tööd hindab aga heaks ligi poole võrra rohkem inimesi kui kuu tagasi, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös korraldatavast igakuisest küsitlusest, mille tulemused kolmapäeval avaldati.

Kõrvuti iga nädal erakondliku eelistuse uurimisele küsib Norstat korra kuus vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta.

Viimaste tulemuste põhjal arvab 29 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 67 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

Kuus nädalat tagasi, 10. detsembril avaldatud andmete kohaselt pidas valitsuse töös väga heaks või pigem heaks 28 protsenti vastajatest ning 66 protsenti vastajatest leidis, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

Samas hinnang peaministri tööle on paranenud märgatavalt. Kui detsembri keskel kiitis 18 protsenti vastajatest heaks, selle kuidas Kristen Michal oma tööga peaministrina hakkama ja 62 protsenti vastajatest ei kiitnud seda heaks, siis jaanuaris hindas Michali tööd heaks 26 protsenti vastajatest ning 60 protsenti ei pidanud seda heaks. 

Heakskiit valitsuse ja peaministri tööle. Autor/allikas: Norstat Eesti AS

Samas on Michali valitsus siiski märksa ebapopulaarsem kui viimase viie aasta varasemad valitsused, selgub Norstati andmetest.

Hinnang viimase viie aasta valitsuste tööle. Autor/allikas: Norstat Eesti AS

Toimetaja: Mait Ots

