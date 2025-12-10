Otse kell 9: Isamaa pressikonverents kriminaalpolitsei kahtlustusest
Isamaa erakond kutsus kolmapäeval kella 9 kokku pressikonverentsi, et jagada uut infot keskkriminaalpolitsei kahtlustusest erakonnale. ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis.
Kahtlustuse järgi on tehtud erakonnale Isamaa keelatud annetusi kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond võttis vastu 110 000 eurot, ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern 25. novembril.
Isamaa lükkas kõik kahtlustused tagasi.
