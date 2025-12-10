Järvan: jälgime huviga, kuidas tänavune lumekoristus õnnestub

Tallinna uus linnavalitsus kavatseb muuta hangete korraldamise korda - see läheb kommunaalameti alt hankekeskusele. Esimest aastat võtab linn kõnniteede puhastamise ülesande elanikelt endale ja investeeringute osas võetakse hoogu maha - viimasel kümnendil on investeeringute soovid kasvanud kordades. Linnaosavanemaid aga kolmapäevasel esimesel uue linnavalitsuse pressikonverentsil veel ei avalikustunud.

Uus Tallinna linnavalitsus alustas teavitust sellest, mida veel ei ole. Linnaosavanemaid veel pole, kuid nad selguvad nädala lõpuks. Linnaeelarvet veel pole, kuid eelarve projekti hakatakse lugema jaanuaris, aga see-eest on linnakassa seis hea ja laenuvõime hea. Siiski üle koormata eelarvet pole plaanis.

"Me ei soovi linna laenukoormust oluliselt suurendada. Me ei soovi linnaeelarvega ja investeeringute kavaga viia finantsseisu selliseks, et linna laenuvõime oleks oluliselt piiratud või pärsitud. Viimase kümne aastaga on investeeringute soovid kasvanud umbes neljakordseks ja see on natukene liigne tempo," lausus Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa).

Plaanis on rajada olümpiaujula. Üks projekt läheks maksma 50 kuni 60, teine 20 kuni 25 miljonit. Ühe projekti puhul opereeriks linn ise, teise puhul opereeriks ja kannaks kulud erasektor. Mis saab linnahallist, pole veel otsustatud.

"Ma usun, et esimesena jõuab finišisse olümpiaujula. Kuna ta on oma mastaabilt mõnevõrra väiksem, selle ümber on, ma arvan, vähem eriarvamusi ja emotsioone. Ma usun, et ka linnahall jõuab finišisse, aga mõnevõrra hiljem, kui me oleme leidnud lahenduse, kuidas selle ala korrastamine linnaruumis võiks välja näha," sõnas Tallinna abilinnapea Tiit Terik (Keskerakond).

Kui peaks Tallinnas lumi maha tulema, saab linnavalitsus oma esimesed loorberid või esimesed vitsad. Esmakordselt on linn võtnud kõikide kõnniteede hoolduse üle.

"See on koalitsioonilepingus ka sees, et selle kohustuse võtame üle, aga see, mil määral esimesel aastal see täies mahus õnnestub, seda jälgime suure huviga," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Jalakäijatele paigaldatud pinkide osas käib kriminaalmenetlus - kuivõrd peeti kinni hankeseadusest. Linnavalitsus viib edaspidi hanked kommunaalametist hankekeskusse, kus istuvad juristid.