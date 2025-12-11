X!

Psühhiaater Nõo surmasõitjast: politsei lükkab liialt vastutust tervishoiule

Eesti
Andres Lehtmets.
Andres Lehtmets. Autor/allikas: ERR
Eesti

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) püüab koos teiste osapooltega täita lünki süsteemis, vältimaks juhtumeid, nagu oli sügisel Nõos enda ja kaasliikleja tapnud vägivaldse pussitaja Tarmo oma. Arstide sõnul ei peaks lõviosa vastutusest tervishoiuvaldkonna õlule lükkama.

PPA Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppeli sõnul koguneski esmaspäeval esimest korda ümarlaud, et otsida Tarmo juhtumi alusel lahendusi info liikumise ja tööprotsessi parendamiseks. Koppel, kes ise küll ümarlaual ei osalenud, ütles, et midagi kindlat veel ei otsustatud.

Samas järeldas politsei esmaspäeval avaldatud juhtumianalüüsis, et nende töös ei olnud märkimisväärseid puudusi. Olulisimana leiti, et vaimses kriisis ja ohtlikult käituvad inimesed peavad jõudma arstide hoole alla.

Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku juht doktor Andres Lehtmets tõi aga välja, et psühhiaatrilise abi süsteem saab aidata ainult sellist inimest, kelle ohtlikkus on seotud tema raske psüühikahäirega.

"Näiteks ei kuulu siia alla ilmselgelt joobes isikud, kes enamasti vajavad enne kainenemist ja keda me meeleldi vaatame ka psühhiaatriakliinikute valvetubades läbi siis, kui inimene on seisundis, kus tema psüühilist seisundit saab detailsemalt hinnata – joobes isiku puhul on see väga keeruline," kirjeldas Lehtmets. "Kus on tegemist psüühikahäirest tuleneva ohtlikkusega, me kindlasti aitame, see on meie rida," lisas ta.

Lehtmets märkis, et Eestis sätestab psühhiaatrilise abi seadus kriteeriumid, mille puhul tohib inimest ka tahtest olenemata ravida.

Ta ütles, et on sarnaseid keerulisi juhtumeid arutanud korduvalt ka politseiga, püüdes leida Tartus lahendust inimestele, kel on probleeme, mis ei ole otseselt raske psüühikahäire, kuid kus peaks psühhiaater siiski sekkuma.

"Aga üldiselt saavad nad abi samamoodi nagu muud kodanikud, ehk vaimse tervise teenused toimuvad meil vaba tahte alusel," nentis Lehtmets. "Järjekorrad paraku on suhteliselt pikad. Erakorraliste juhtudega tegelevad valvearstid," kirjeldas ta.

Lehtmets aga nõustus politseiga, et vaimse tervise teenused peaksid olema paremini kättesaadavad. Ta tõi ka välja, et eeskätt joobes juhtide hindamine tuleks Eesti põhjalikult läbi vaadata.

"Kes keelduvad alkomeetrisse puhumast, nende vereproovi võtmine võiks toimuda ka mujal kui tervishoiuasutustes," rääkis Lehtmets. "See antud hetkel kurnab päris kõvasti nii EMO-sid (erakorralise meditsiini osakondi), kui ka seal, kus sellega tegelevad psühhiaatria valvetoad, nagu see senini oli Tartus, siis ka meie valvearste. Paljud seisundid, kus eeldatakse, et arst annab lõpliku hinnangu – tegelikult on piisavalt riike, kus hindamine toimub väljaspool meditsiinisüsteeme. Kas siis on spetsiaalselt selleks loodud üksused nagu meil Eesti Kohtuekspertiisi Instituut või teeb seda politsei ise. Aga ma arvan, et jah, praegusel hetkel selle süsteemi hoidmine tervishoiu sees ei ole põhjendatud, vaadates meie üldist abi kättesaadavust," nentis Lehtmets.

Lehtmets selgitas, et Tartus jõuti lõpuks kompromissini, millega hakkab nüüd tulevast jaanuarist hindama joobes juhtide seisundeid EMO – nagu ka teistes Eesti linnades. Varem tegeles Tartus sellega psühhiaatriakliiniku erakorraline vastuvõtt. Lehtmets nentis, et neil on praegu kliinikus tingimused väga viletsad ning ka valvearstide koormus paisunud väga suureks, kohati just politsei hindamiste tõttu.

Samuti leidis politsei oma raportis, et sõltuvusravi peaks olema kättesaadavam. Sellega nõustus ka doktor Lehtmets. Tema hinnangul ei ole piisavalt asutusi, mis pakuvad otseselt sõltuvusravile orienteeritud vaimse tervise teenuseid. Samas rõhutas Lehtmets, et olemuselt on sõltuvusravi alati vabatahtlik.

"Nii-öelda sundravil, kui kasutada natukene iganenud terminit, ei ole sõltuvusravi kontekstis väga palju efektiivsust. Seda on palju uuritud ja sellel paraku on vähe tulemust," nentis Lehtmets. "Me ikkagi eeldame, et inimesel on motiiv, kui ta pöördub ravile, me suudame seda motiivi ja motivatsiooni toetada ja siis juba ka vastavaid abi sekkumisi läbi viia," sõnas ta.

"Sõltuvusravi kättesaadavus on Eestis kehvapoolne, ma olen täiesti nõus, see on piirkonniti väga erinev. Aga siin oleks vaja natuke komplekssemaid lahendusi seal, kus võimalik – sest inimeste motivatsioon ei ole piisavalt tugev, et nad üldse ravile tuleksid," rääkis Lehtmets.

Politsei järeldas ka oma analüüsis, et tugiteenused tuleb teha kättesaadavaks ka sel juhul, kui inimene ei ole nõus oma kontakte ohvriabile edastama. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhataja Kaire Tamme sõnul on muudatus tehtav, kuid selleks on enne tarvis täpsustada andmevahetuse õiguslikud reeglid, hinnata vägivallakuriteo ohvrite kaitsevajadust ning ka tõsta teadlikkust ohvriabi teenustest.

Politsei hinnangul tuleks vägivallatseja saata juba menetluse ajal kohustuslikule nõustamisele. Juhul, kui tal on lapsed, siis tuleks hinnata, kas ta on võimeline pakkuma turvalist vanemlikku hoolt.

"Praegu on sotsiaalkindlustusameti roll piirdunud vabatahtliku osalemise põhimõttel toimuvate teenustega, mis on rahvusvahelise praktika järgi ka tõhusamad," kirjeldas Tamm. "Muutus on võimalik siis, kui inimene ise soovib oma käitumist muuta," lisas ta.

Lisaks ütles prefekt Koppel nädala alguse ümarlaua kohta veel, et lahenduseni tuleb jõuda nii kiiresti kui võimalik. "Kahtlemata on tegemist juhtumiga, mis ei tohi korduda," nentis ta. "Kui ruttu see lahendus võimalik on, sõltub, kui kiiresti ühele nõule saadakse ja vastavad kokkulepped sõlmitud saavad. Ma loodan, et selleks ei kulu kuid," ütles Koppel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:34

Sandra Mesipuu: me vajame hariduses monokultuuride asemel elurikkust

11:33

Inglise saviauk nihutas tuletegemise alguse märksa varasemaks

11:25

Portugalis toimub suur üldstreik

11:23

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

11:22

Lätis mõõdeti 10. detsembri soojarekord

11:21

Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi

11:19

Doktoritöö: Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles lõppfaasis

11:18

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

11:01

Tsihhanovskaja viib Leedu tegevuse tõttu oma büroo Vilniusest Varssavisse

10:51

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat"

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10.12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

10.12

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile Uuendatud

10.12

"Pealtnägija": tänavate kokkuostja viis oma ärimudeli uuele tasemele

10.12

Sakus juhtunud rongiõnnetuse tõttu peab Elron sõiduplaani muutma

07:51

Ukraina ründas Mustal merel Vene varilaevastiku tankerit Uuendatud

10.12

Ministeerium kaalub pensionäride ja õpilaste tasuta sõidu kaotamist maakonnaliinidel

08:26

Eesti saab uue väikesaare

10.12

Vene energiahiidude vastased sanktsioonid võivad muuta globaalset naftaturgu

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

10.12

Valner: Veidemann ei kasutanud võimalust keerulisest olukorrast välja tulla

ilmateade

loe: sport

11:18

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

10:47

Kindel võit viis tiitlikaitsja Prantsusmaa nelja hulka

10:16

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

09:45

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

loe: kultuur

11:19

Doktoritöö: Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles lõppfaasis

10:51

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat"

10:35

"Plekktrummi" külaline on Juhan Ulfsak

09:41

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis Inglismaa festivalil kaks peapreemiat

loe: eeter

11:23

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

09:49

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

08:16

Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

10.12

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (11.12.2025 09:00:00)

10.12

Päevakaja (10.12.2025 18:00:00)

10.12

Kutsekool EWERS ja Kuperjanovi pataljon alustasid koostööd droonitehnika väljaõppes

10.12

USA kõrged tollimaksud Hiinale on toonud Viljandi küünlatootjale palju tellimusi

10.12

Riigi ebapiisava rahastuse tõttu võib 2027. aastal ülikooli ukse taha jääda ligi 1000 noort

10.12

Raadiouudised (10.12.2025 15:00:00)

10.12

Isamaa tellitud õigusanalüüsid näitavad, et erakonnale esitatud kahtlustus on alusetu

10.12

Raadiouudised (10.12.2025 12:00:00)

10.12

Põhjamaade liidrid peavad oluliseks suhtlemist nii USA kui Venemaaga

10.12

Uude majja kolinud Viljandi haigla otsib vanale hoonele uut omanikku

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo