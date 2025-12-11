X!

Tartusse jõudis vaatamiseks sealt pärit ajaloolise lodja makett

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Tartu linnamuuseumisse on tagasi jõudnud üle sajandi Saksamaal Lübecki muuseumis olnud ajaloolise Tartus valmistatud lodja makett. Sellega koos on muuseumisse näitusele jõudnud ka mitmed muud Emajõe ja Tartu linna ajalooga seotud esemed.

"Tartu on ka jõele näo andnud, eriti linna piires: on kaldaid kujundanud, kaldaid on tõstetud, see on seoses ka üleujutustega, mis sajandeid oli väga suur probleem. On siiani muidugi. Ja on puhastatud laevaliikluse jaoks," lausus Tartu linnamuuseumi teadur Kristi Musteikis.

Viimase mõnesaja aasta mõõtmised näitavad, et selle sajandi üleujutused pole sugugi suurimad, millega Tartu elanikud on pidanud rinda pistma. Kõrgeim veetase mõõdeti 1867. aastal, mil Emajõgi ulatus 373 sentimeetrit üle nulltaseme.

Tartus on Emajõe kaldaid täidetud ja tõstetud ning mõned Emajõe harud on ka suletud.

Koht, mida täna tuntakse Holmi pargina, on ajalooliselt olnud omaette saar, mida ühelt poolt eraldas Emajõgi ja teisalt kunagi loogelnud Koolujõgi, mis aga aeti kinni peale seda, kui Kivisild Tartu kesklinnas valmis sai.

Kivisild oli laevameestele parajaks nuhtluseks, kuna sealt alt ei mahtunud suuremad lodjad läbi. Ühe ajaloolise Tartu lodja makett viidi Saksa okupatsiooni ajal Lübecki muuseumi ning nüüd, ligi sajand hiljem, on see taas Tartus. Lübecki muuseumis on tegelikult suurem Eesti kogu, mis on läbi uurimata.

"See on läbi uurimata materjal, me ei tea ka seda, kes selle lodja on valmistanud, aga see on väga ilus ese, seda on väga hästi hoitud Lübeckis. Me saime selle eseme tuua siia näitusele nii kauaks, kui näitus avatud on. See oli üllatus meile ka, et selline mudel maailmas olemas on," lausus Musteikis.

"Kõige toredam oli muidugi näha seda Saksamaalt toodud ja kunagi Tartust ära viidud lodja mudelit, mis on Jõmmu-sugune. See oli suur äratundmisrõõm ja ka sakslased käisid siin vaatamas Jõmmu peal, milline see mudel päriselu suuruses on ja kust sisse saab," lausus lodjakoja perenaine Liisa-Lota Kaivo.

Kõige kalleimaid kaupu veeti sarnaste lotjadega Emajõel hansakaubanduse ajal, kuid kõige rohkem oli laevu Emajõel 19. ja 20. sajandil, mil laevade hulk Peipsi ümbruses küündis 500-ni.

"Mahu mõttes oli neid kõige rohkem 19. sajandil ja 20. sajandi algul, kui Peipsi oli tsaaririigi siseveekogu. Kaks suurt linna, Tartu ja Pihkva, kasvasid ja kõik see kraam veeti linnadesse ja linnades olevatesse saekaatritesse laevadega. Ei olnud veel raudteesid," ütles Kaivo.

Näitusel näeb ka möödunud aastal Emajõest välja tõmmatud Ford Sierrat, mille jõkke sattumise asjaolud on tänini segased. Tõenäoliselt sattus auto jõe põhja juba enne taasiseseisvumist, kuid politsei registris sellise auto kohta andmed puudusid.

Näitust saab Tartu linnamuuseumis külastada suve lõpuni.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:18

ETV spordisaade, 11. detsember

21:54

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Tartusse jõudis vaatamiseks sealt pärit ajaloolise lodja makett

21:27

Järgmised paar päeva on ilm külmem, siis läheb taas soojemaks

21:22

Eesti soovib kormorani liigitada kütitavaks linnuks

21:21

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad harjutasid droonisõda

21:17

Kikepera looduskaitsealal toimuvad soostamise tööd peatati

21:09

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:53

Ukraina ründas esmakordselt Vene naftapuurtorni Kaspia merel Uuendatud

08:26

Eesti saab uue väikesaare

12:20

Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi Uuendatud

10.12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

10:32

Jaapan ja USA vastasid Hiina-Vene ühisele õhupatrullile oma jõudemonstratsioniga

10.12

"Pealtnägija": tänavate kokkuostja viis oma ärimudeli uuele tasemele

08:40

WSJ: Trumpi rahuplaan näeb ette laialdast koostöö taastamist Venemaaga

10.12

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile Uuendatud

10.12

Ministeerium kaalub pensionäride ja õpilaste tasuta sõidu kaotamist maakonnaliinidel

13:30

Eesti telekomifirmad valmistuvad tuleval aastal hindu tõstma

ilmateade

loe: sport

22:18

ETV spordisaade, 11. detsember

21:54

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

21:09

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

loe: kultuur

20:28

Galerii: Peeter Laurits avas näituse "Triksterid taasmetsastavad Eedenit"

20:09

Marko Mäetamm: kunstnikul on alati ruumipuudus

18:51

Vilen Künnapu esitleb ARS-i projektiruumis uusi suuremõõtmelisi maale

18:48

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat" Uuendatud

loe: eeter

11:49

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

11:23

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

09:49

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

08:16

Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

Raadiouudised

18:45

Tööd alustas tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

18:45

Kikepera looduskaitselal toimuvad metsa-ala soostamise tööd peatati

18:35

Hotellid ja restoranid loodavad tulusat detsembrit

18:35

Päevakaja (11.12.2025 18:00:00)

17:15

Psühhiaater Nõo surmasõitjast: politsei lükkab liialt vastutust tervishoiule

17:15

Venemaa on viimase aasta jooksul tugevdanud Soome-vastast kampaaniat

15:20

Raadiouudised (11.12.2025 15:00:00)

14:00

Tartu Annelinna planeeritakse uut ärilinnakut

13:55

Tallinna uus linnavalitsus jätab paika mitmed eelmise linnavalitsuse algatused

12:20

Raadiouudised (11.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo