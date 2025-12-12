X!

Stubb: me kõik otsime Ukraina sõjas lõppmängu

Eesti
Alexander Stubb
Alexander Stubb Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Ukraina sõjas otsivad ameeriklased ja eurooplased koos Ukrainaga lõppmängu, mis tõestaks, et kõik Venemaa strateegilised eesmärgid on läbi kukkunud, rääkis Soome president Alexander Stubb intervjuus Postimehele.

"Usun endiselt, et on kolm võtmeküsimust, millest kogu see rahulepe sõltub," ütles Stubb ajalehele. "Üks küsimus on territoorium ja selle üle saavad otsustada ainult ukrainlased. Teiseks julgeolekutagatised – selles asjas peavad ameeriklased ja eurooplased olema väga kindlad. Ja kolmandaks ülesehitamine, kus peame olema abiks nii palju kui võimalik."

"Arvan, et me kõik otsime tõenäoliselt lõppmängu. Minule on lõppmäng siin see, et Ukraina säilitab oma iseseisvuse, mida ta ka teeb, säilitab oma suveräänsuse, mida ta ka teeb, ja leiab oma tuleviku Euroopas ja Euroopa Liidu liikmena. Minu arvates tõestaks see, et kõik Putini strateegilised eesmärgid on läbi kukkunud," ütles Stubb.

"See, mida praegu näeme, on nelja aasta jooksul tõenäoliselt kõige tõsisem katse saavutada relvarahu ja rahulepe. Selle eesotsas on olnud USA. Nemad näevad end väga tugevalt rahuvahendajana Venemaa ja Ukraina vahel, samas kui meie Euroopas oleme väga tugevalt ukrainlaste poolel," märkis Stubb.

Allikas: Postimees

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:12

Terviseamet: leetrite vastu vaktsineerituse tase Eestis pole piisav

07:05

Riik ja amet tahavad Tallinnas Balti jaama busside seisuplatsi säilitada

06:58

Stubb: me kõik otsime Ukraina sõjas lõppmängu

05:54

Trump andis märku valmisolekust toetada Ukraina julgeolekugarantiisid

04:46

Kantar Emor: Keskerakonna toetus on hakanud eestlaste seas kasvama

04:44

Parlamendierakondade hinnangul riigikogus presidenti ära valida ei õnnestu

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Asi: ma pole kindlasti nõus väitega, et prokuratuur tuleks laiali saata

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.12

Ukraina ründas esmakordselt Vene naftapuurtorni Kaspia merel Uuendatud

11.12

Eesti saab uue väikesaare

11.12

Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi Uuendatud

11.12

Jaapan ja USA vastasid Hiina-Vene ühisele õhupatrullile oma jõudemonstratsioniga

11.12

WSJ: Trumpi rahuplaan näeb ette laialdast koostöö taastamist Venemaaga

10.12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

11.12

Eesti telekomifirmad valmistuvad tuleval aastal hindu tõstma

11.12

Tartu Annelinna kerkib uus ärilinnak

11.12

Tsihhanovskaja viib Leedu tegevuse tõttu oma büroo Vilniusest Varssavisse

10.12

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile

ilmateade

loe: sport

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

11.12

ETV spordisaade, 11. detsember

loe: kultuur

11.12

Galerii: Peeter Laurits avas näituse "Triksterid taasmetsastavad Eedenit"

11.12

Marko Mäetamm: kunstnikul on alati ruumipuudus

11.12

Vilen Künnapu esitleb ARS-i projektiruumis uusi suuremõõtmelisi maale

11.12

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat" Uuendatud

loe: eeter

11.12

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

11.12

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

11.12

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

11.12

Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

Raadiouudised

11.12

Tööd alustas tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatus

11.12

Kikepera looduskaitselal toimuvad metsa-ala soostamise tööd peatati

11.12

Hotellid ja restoranid loodavad tulusat detsembrit

11.12

Päevakaja (11.12.2025 18:00:00)

11.12

Venemaa on viimase aasta jooksul tugevdanud Soome-vastast kampaaniat

11.12

Psühhiaater Nõo surmasõitjast: politsei lükkab liialt vastutust tervishoiule

11.12

Raadiouudised (11.12.2025 15:00:00)

11.12

Tartu Annelinna planeeritakse uut ärilinnakut

11.12

Tallinna uus linnavalitsus jätab paika mitmed eelmise linnavalitsuse algatused

11.12

Raadiouudised (11.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo