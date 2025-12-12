Stubb: me kõik otsime Ukraina sõjas lõppmängu

Ukraina sõjas otsivad ameeriklased ja eurooplased koos Ukrainaga lõppmängu, mis tõestaks, et kõik Venemaa strateegilised eesmärgid on läbi kukkunud, rääkis Soome president Alexander Stubb intervjuus Postimehele.

"Usun endiselt, et on kolm võtmeküsimust, millest kogu see rahulepe sõltub," ütles Stubb ajalehele. "Üks küsimus on territoorium ja selle üle saavad otsustada ainult ukrainlased. Teiseks julgeolekutagatised – selles asjas peavad ameeriklased ja eurooplased olema väga kindlad. Ja kolmandaks ülesehitamine, kus peame olema abiks nii palju kui võimalik."

"Arvan, et me kõik otsime tõenäoliselt lõppmängu. Minule on lõppmäng siin see, et Ukraina säilitab oma iseseisvuse, mida ta ka teeb, säilitab oma suveräänsuse, mida ta ka teeb, ja leiab oma tuleviku Euroopas ja Euroopa Liidu liikmena. Minu arvates tõestaks see, et kõik Putini strateegilised eesmärgid on läbi kukkunud," ütles Stubb.

"See, mida praegu näeme, on nelja aasta jooksul tõenäoliselt kõige tõsisem katse saavutada relvarahu ja rahulepe. Selle eesotsas on olnud USA. Nemad näevad end väga tugevalt rahuvahendajana Venemaa ja Ukraina vahel, samas kui meie Euroopas oleme väga tugevalt ukrainlaste poolel," märkis Stubb.