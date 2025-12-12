X!

Tasuta lasteaiakoht võib suurendada naabervaldade survet Tallinna lasteaedadele

Foto: Ken Mürk/ERR
Tallinn kaotab sügisest lasteaia kohatasu, mis läheb linnale maksma ligi üheksa miljonit eurot aastas. Muudatuse tulemusel kasvab surve pealinna lasteaedadele naabervaldadest, kus tasu küsimine jätkub.

Keskerakonna ja Isamaa võimuliit kaotab alates septembrist Tallinna elanike lastele lasteaia kohatasu. Kuna lähivaldades aga tasu küsimine jätkub, hakatakse sealt tõenäoliselt rohkem lapsi pealinna lasteaedadesse üle tooma.

"Esialgne riskianalüüs tegelikult näitab seda, et tõepoolest, selline ränne võib olla," tõdes Tallinna hariduse abilinnapea Andrei Kante (KE). "Teatud piirkondade jaoks on see väljakutse, eriti Kesklinna jaoks ja teatud Haabersti osades, aga üldises plaanis, ma usun küll, et oleme valmis."

Veel arutatakse, kas tasuta koha jaoks peavad pealinna olema registreeritud mõlemad lapsevanemad või piisab ühest.

"On kaalutud, et mõlemad vanemad peaksid olema Tallinnasse registreeritud, aga hetkeseisuga on see tulevikus läbirääkimise koht. Siin tulebki läbi mängida kõikvõimalikud stsenaariumid, et me kellelegi liiga ei teeks oma otsusega," sõnas Kante.

Maardu linnas säilitas võimu Keskerakond ja lasteaiatasud seal ei muutu. Mõlema sissekirjutatud vanema puhul on kohatasu 49 eurot kuus, ühe lapsevanema sissekirjutusega 89 eurot. Muudatus Tallinnas mõjutab ka neid.

"Kui me räägime sellest, et me peame kaaluma variante, et inimesed ei elaks ainult pealinnas, vaid koliksid kuskile mujale, siis see samm ei aita seda eesmärki saavutada, kui väga ausalt rääkida. Aga ma ei usu, et see muutub väga suureks probleemiks Maardu jaoks. Ainuke piirkond, mille pärast me tõesti muretseme, on Muuga," rääkis Maardu linnapea Aurika Sin-Kerra (KE).

Rae vallas tuleb lasteaia koha eest maksta 133 eurot ning vast vallavanemaks valitud Gerli Lehe (Isamaa) ütles, et kohatasu langetatakse seal 120 eurole.

Kuna lapsevanemad hindavad kodulähedust, siis suurt Tallinnasse liikumist Lehe ei prognoosi.

"Kaob ära lasteaia kohatasu indekseerimine alampalgaga ehk siis juba järgmisest aastast praegusele kohatasule oleks lisandunud circa seal 17-20 eurot, aasta lõikes juba lapsevanemad võidavad ligemale 200 eurot," ütles Lehe.

Esialgsetel arvutustel läheb Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamine koos kompensatsiooniga eralasteaedadele maksma ligi üheksa miljonit eurot. Endine haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) kritiseerib linna otsust, kuna sama raha eest saaks renoveerida vähemalt ühe lasteaia.

"Püsikulude suurenemine, tasuta lasteaiateenuse pakkumine viib võimalikke investeeringuid allapoole ja samal ajal on ju vaja tõsta õpetajate, õpetajaabide ja nii edasi palku. Kui kulutada raha näiteks tasuta teenuse peale, siis võimekust seda teha on oluliselt vähem," ütles Jašin.

Kust leitakse vajalikud üheksa miljonit eurot, selgub eelarve läbirääkimistel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

hea teada

