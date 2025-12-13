Saksamaa saadab sõdurid Poola piiri kindlustama

Saksamaa teatas reedel, et saadab Poolasse rühma sõdureid, et aidata kaasa riigi idapiiri kindlustamisele, kuna mure Venemaalt lähtuva ohu pärast kasvab.

Poola teatas eelmise aasta mais plaanist tugevdada pikka piirilõiku, mis hõlmab piiri Valgevenega ja Venemaa eksklaavi Kaliningradiga.

Saksamaa sõdurite peamine ülesanne Poolas on inseneritööd, ütles Berliini kaitseministeeriumi pressiesindaja reede hilisõhtul.

"See võib hõlmata kindlustuste ehitamist, kaevikute kaevamist, okastraadi paigaldamist või tankitõkete püstitamist," ütles ta. "Saksa sõdurite toetus (operatsiooni) raames piirdub nende inseneritöödega."

Pressiesindaja ei täpsustanud kaasatud sõdurite arvu, öeldes vaid, et tegemist on keskmise kahekohalise arvuga.

Eeldatavasti osalevad nad projektis 2026. aasta teisest kvartalist kuni 2027. aasta lõpuni.

Pressiesindaja rõhutas, et lähetuseks ei ole vaja parlamendi heakskiitu, kuna sõduritele ei kaasne sõjalistest konfliktidest tulenevat otsest ohtu.

Välja arvatud teatud erandjuhtudel, peab Saksamaa parlament riigi relvajõudude välislähetused heaks kiitma.

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal on Varssavi vankumatult toetanud Kiievit ja olnud transiidikoridoriks Ukraina lääneliitlaste relvatarnetele.

Lisaks on Varssavi moderniseerinud oma armeed ja suurendanud kaitsekulutusi.

Saksamaa on Ühendriikide järel suuruselt teine Ukrainale sõjalise abi andja ning on saatnud Kiievile suurel hulgal varustust alates õhutõrjesüsteemidest kuni soomukiteni.