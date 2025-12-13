Võrumaal kogutakse taas kokku laste jõulusoovid

Võrumaal kogub heategevuslik organisatsioon Saagu Parem juba 12. aastat kokku laste jõulusoovid ja täidab need heategijate abiga. Tänavune kampaania "Laseme lastel olla lapsed" tuletab meelde, et asjalikkuse keskel ei tohi unustada, et laste põhitöö on ennekõike olla laps.

"/.../ aga ma luban, et järgmisel aastal olen veelgi parem, ausalt", "aitan alati teisi, kui keegi on kurb, püüan teda toetada ja kui kellelgi on abi vaja, ei jäta ma teda üksi". Nii kõlavad väljavõtted tänavu Saagu Parem jõuluvanakontorisse saadetud laste kirjadest. Nad kirjeldavad oma päeva, hästi palju kirjeldavad oma hobisid. Võrumaa poiste seas on väga palju kalastushuvilisi

Kõigi laste soovid, mis jõudsid keskusesse päris kirjana jõuluvanale, saavad ka heategijate abiga täidetud. Aga lisaks sellele saavad kõik kirjakirjutajad ka vastuse. 18-aastane Reigo Treier ongi just parasjagu vabatahtlikuna laste kirjadele vastamas.

"See on tore traditsioon, minule meeldib. Kui olla noorem ja kirjutada jõuluvanale kirja, siis on vähemalt kindel, et sa saad oma soovi täidetud," ütles Treier.

Kui mõnel aastal on keskusele tulnud üle 400 kirja, siis tänavu 85 – Haljendi sõnul arvestavad lapsedki sellega, et praegused ajad on nagu on.

"Inimesed on väsinud kurtmast ja nad tahavad näidata, et nendes on ühtne jõud olemas," lausus Saagu Parem keskuse eestvedaja Piret Haljend.

Haljendi jaoks on suurem mure aga see, et lapsed ei saa olla piisavalt lapsed. Sellest ka tänavune kampaania tunnuslause.

"Lapsed kirjutasid, et kui head ja tublid nad on ja kuidas nad ikka tahavad püüda ja aidata vanemaid ja aidata sõpru ja nad natuke õigustaksid igat asja. Siis mõtlesin, et nad on ju lapsed ja ütlesin kõigile avalikult, laseme sel aastal olla lastel lapsed. Kogu süsteem aitab kuidagi, et õpetada lapsevanemaks olemist, aga samas üha näeme, et lapsed võtavad tihti üle lapsevanema rolli ja püüavad täita seda auku, mis võib-olla lapsevanem ei täida," lausus Haljend.

Samas jätkub töö jõuluvana kontoris, kus kingid ootavad pakkimist ja kommid kotti rändamist. 20. detsembril seisab ees pea 300 kilomeetri pikkune ring mööda Võrumaad, kus tehakse tosinkond peatust ja kõik lapsed, kes on tulnud jõulubussile vastu, saavad väikese kingi ja kommikoti. Just viimase osas on ka keskusel kõige rohkem abi vaja.

"Kuni 19. detsembri õhtuni on meil vaja väga palju komme, igasuguseid komme, karamelle, šokolaadi ja nätsukomme," ütles Haljend.