X!

Märk: Venemaa üritab infoga rinde kukkumisest mõjutada rahuläbirääkimisi

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Venemaa üritab rahuläbirääkimiste taustal luua valenarratiivi, mis ütleb, et Ukraina ei suuda rinnet enam kaua hoida ja seetõttu oleks mõistlik nõustuda Venemaa rahutingimustega, ütles "Ukraina stuudios" kolonel Janno Märk.

Märk rääkis, et venelaste sõjapidamise juurde käib ka infosõda ning seetõttu valetavad nad pidevalt ka oma edusammude kohta. See on tema sõnul vajalik selleks, et saavutada rahuläbirääkimistel parem positsioon.

"Infooperatsioonid ja kognitiivses domeenis domineerimine on suunatud Lääne ja USA mõjutamisele. Üritatakse luua valenarratiivi, et Ukraina rinne on kohe kokku kukkumas. Sõnum on, et läänel ei ole mõtet Ukrainat toetada, vaid pigem tuleks sundida neid nõustuma Venemaa rahutingimustega. Venemaa on narratiivi kujundamises väga hea. Nii Ukraina kui ka Lääs peavad strateegilisse kommunikatsiooni panustama suurt ressurssi, et mitte selle narratiivi lõksu minna," rääkis Märk.

"Nad on tõepoolest väitnud, et nende kontrolli all on nii Kupjansk, Siversk kui ka Pokrovsk. See on sektor, kus lahingutegevus on intensiivsem ja Kupjanskis sõdib Ukraina poolel teine Hartia korpus. Viimase kahe kuu jooksul on nad viinud läbi vastupealetungi ja olukorda sektoris stabiliseerinud. Kupjansk ise on suures osas "Hartia" kontrolli all, vaid kirdeosas on teatud sektorid Vene Föderatsiooni väeelementide käes," rääkis Märk.

Ta lisas, et Hartia üksused on ületanud Oskili jõe ja lõiganud läbi Vene Föderatsiooni kommunikatsiooniliinid. "Jätkub Kupjanski puhastamine sisse imbunud elementidest. On ettekandeid, et kuni kahesajameheline üksus on Kupjanski keskosas sisse piiratud. Linnas jätkub puhastusoperatsioon, aga suures osas on sektor stabiliseeritud," lisas ta.

Märk rääkis, et Vene Föderatsioon on põhijõupingutuse suunanud Pokrovski suunale, kuhu Ukraina kaitseväe juhataja hinnangul on koondatud kuni 150 000-meheline väekoondis.

"Põhjasektorid Sumõ ja Harkiv on hetkel suuremate muutusteta. Küll on Sumõ sektorist merejalaväe ja 76. õhuründediviisi üksused viidud Ida-Ukrainasse. Pokrovski suunal sõdib samuti 76. diviis ehk Pihkva dessantväelased. Selge jõupingutus on Vene Föderatsioonil seal, mistõttu ei ole neil jõudu mitmeid rindesektoreid isikkoosseisuga võimestada ja uusi sektoreid avada," lausus Märk.

Märk viitas, et 11. detsembril oli president Putinil telesild oma väeülematega ja lõunagrupeeringu ülem kindralleitnant Medvedev kandis ette, et Siversk on võetud.

"Siverskis võitleb Ukraina 11. korpus, kelle teated lükkavad selle ümber. Siverski ja Lõmani sektoris käib võitlus terve linna ulatuses ja kumbki osapool ei kontrolli neid täielikult," sõnas Märk.

"Pokrovski all võitleb Ukraina poolel 7. õhuründekorpus. Olukord on seal väga keeruline ja logistikakoridor on jäänud väga kitsaks. Koridor on vastase kaudtule ulatuses. 7. korpuse teatel korraldatakse logistikat näiteks 50 protsendi ulatuses droonidega. Samal ajal on nad suutnud ennast reorganiseerida ja teinud vasturünnakuid. Pokrovski põhjaosa on Ukraina väed tagasi hõivanud ja nad on võimelised tegema reide Donetski raudtee joonest lõunasse. Ka Mõrnohradis on teatud sektor Ukraina ja teatud sektor Vene Föderatsiooni kontrolli all," lausus ta.

Märk rääkis, et muutused toimuvad pidevalt ja lokaalseid vasturünnakuid teevad mõlemad osapooled. "Positiivne märk on see, et Ukraina väed on võimelised tegema lokaalseid vasturünnakuid. Kupjansk on ehe näide sellest, kus linn on tagasi hõivatud ja sektor stabiliseeritud," ütles ta.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:43

Arenguseire keskus: paljud veebikasiinod sihivad Eesti kaudu Soome turgu

21:38

Man City ja Aston Villa ei lase Arsenali kaugemale

21:36

Laste mänguasjade turu langus on pannud tootjad otsima uusi sihtgruppe

21:23

"AK.Nädal" võttis õpetajate karjäärimudeli pulkadeks lahti

21:17

Aasiast tellitud postipakid enam jõuluks kohale ei jõua

21:11

Norra tuli veteranist väravavahi viimases mängus maailmameistriks

20:31

Märk: Venemaa üritab infoga rinde kukkumisest mõjutada rahuläbirääkimisi

20:11

Šveits krooniti maailmameistriks, Rootsi jäi esimest korda medalita

19:39

Pärnu ei loovutanud Võrule geimigi, Tartu kaotas leedulastele

19:17

Sydneys juudipüha ajal toimunud rünnakus hukkus vähemalt 11 inimest Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19:02

Ukraina ründas annekteeritud Krimmis naftahoidlat ja mitmeid Venemaa energiarajatisi Uuendatud

19:17

Sydneys juudipüha ajal toimunud rünnakus hukkus vähemalt 11 inimest Uuendatud

08:33

Saksamaa nurjas islamistide vandenõu rünnata jõuluturgu

19:07

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

13.12

Sõja 1389. päev: Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast tabas taas Ukraina droonirünnak Uuendatud

15:05

Kliimateadlane: lumevaesed talved muutuvad Eestis üha tavalisemaks

12:47

Keskerakond valis uue juhatuse ja Kõlvarti tagasi esimeheks

08:53

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

06:56

USA-s Browni ülikooli tulistamises hukkus kaks, viga said kaheksa inimest

06:09

Genotsiidiuurija: holokausti vari muudab meid teiste sõdade suhtes pimedaks

ilmateade

loe: sport

21:38

Man City ja Aston Villa ei lase Arsenali kaugemale

21:11

Norra tuli veteranist väravavahi viimases mängus maailmameistriks

20:11

Šveits krooniti maailmameistriks, Rootsi jäi esimest korda medalita

19:39

Pärnu ei loovutanud Võrule geimigi, Tartu kaotas leedulastele

loe: kultuur

16:09

Rahvusraamatukogu muusikadetektiiv: väiksemate tegijate jõudmine on päris juhuslik

14:01

Kiwanoid avaldas neljanda albumi

12:27

Arvustus. "Põdravalgus": ettevaatust! Põder teel!

12:17

Haldi: ma ei taha olla muusik, kelle looming kedagi ükskõikseks jätab

loe: eeter

15:05

Kliimateadlane: lumevaesed talved muutuvad Eestis üha tavalisemaks

13:16

Noorte Eurovisiooni võitis Prantsusmaa

12:17

Haldi: ma ei taha olla muusik, kelle looming kedagi ükskõikseks jätab

10:05

Klassikaraadio tähistab jõulumuusikapäeva kontsertidega üle Euroopa

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (14.12.2025 18:00:00)

13.12

Võrumaal kogub heategevuslik organisatsioon Saagu Parem laste jõulusoove

13.12

Lõuna-Eesti poed on hädas varastega

13.12

Berliinis jätkuvad läbirääkimised Ukraina rahuleppe teemal

13.12

Päevakaja (13.12.2025 18:00:00)

12.12

Päevakaja (12.12.2025 18:00:00)

12.12

Ministeerium tahab pehmendada välistööjõu palgareeglit

12.12

Eesti soovib Euroopa Liidult miinimummaksu erandi pikendamist

12.12

Taliviljad püsivad hea tervise juures

12.12

Raadiouudised (12.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo