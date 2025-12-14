Märk: Venemaa üritab infoga rinde kukkumisest mõjutada rahuläbirääkimisi

Venemaa üritab rahuläbirääkimiste taustal luua valenarratiivi, mis ütleb, et Ukraina ei suuda rinnet enam kaua hoida ja seetõttu oleks mõistlik nõustuda Venemaa rahutingimustega, ütles "Ukraina stuudios" kolonel Janno Märk.

Märk rääkis, et venelaste sõjapidamise juurde käib ka infosõda ning seetõttu valetavad nad pidevalt ka oma edusammude kohta. See on tema sõnul vajalik selleks, et saavutada rahuläbirääkimistel parem positsioon.

"Infooperatsioonid ja kognitiivses domeenis domineerimine on suunatud Lääne ja USA mõjutamisele. Üritatakse luua valenarratiivi, et Ukraina rinne on kohe kokku kukkumas. Sõnum on, et läänel ei ole mõtet Ukrainat toetada, vaid pigem tuleks sundida neid nõustuma Venemaa rahutingimustega. Venemaa on narratiivi kujundamises väga hea. Nii Ukraina kui ka Lääs peavad strateegilisse kommunikatsiooni panustama suurt ressurssi, et mitte selle narratiivi lõksu minna," rääkis Märk.

"Nad on tõepoolest väitnud, et nende kontrolli all on nii Kupjansk, Siversk kui ka Pokrovsk. See on sektor, kus lahingutegevus on intensiivsem ja Kupjanskis sõdib Ukraina poolel teine Hartia korpus. Viimase kahe kuu jooksul on nad viinud läbi vastupealetungi ja olukorda sektoris stabiliseerinud. Kupjansk ise on suures osas "Hartia" kontrolli all, vaid kirdeosas on teatud sektorid Vene Föderatsiooni väeelementide käes," rääkis Märk.

Ta lisas, et Hartia üksused on ületanud Oskili jõe ja lõiganud läbi Vene Föderatsiooni kommunikatsiooniliinid. "Jätkub Kupjanski puhastamine sisse imbunud elementidest. On ettekandeid, et kuni kahesajameheline üksus on Kupjanski keskosas sisse piiratud. Linnas jätkub puhastusoperatsioon, aga suures osas on sektor stabiliseeritud," lisas ta.

Märk rääkis, et Vene Föderatsioon on põhijõupingutuse suunanud Pokrovski suunale, kuhu Ukraina kaitseväe juhataja hinnangul on koondatud kuni 150 000-meheline väekoondis.

"Põhjasektorid Sumõ ja Harkiv on hetkel suuremate muutusteta. Küll on Sumõ sektorist merejalaväe ja 76. õhuründediviisi üksused viidud Ida-Ukrainasse. Pokrovski suunal sõdib samuti 76. diviis ehk Pihkva dessantväelased. Selge jõupingutus on Vene Föderatsioonil seal, mistõttu ei ole neil jõudu mitmeid rindesektoreid isikkoosseisuga võimestada ja uusi sektoreid avada," lausus Märk.

Märk viitas, et 11. detsembril oli president Putinil telesild oma väeülematega ja lõunagrupeeringu ülem kindralleitnant Medvedev kandis ette, et Siversk on võetud.

"Siverskis võitleb Ukraina 11. korpus, kelle teated lükkavad selle ümber. Siverski ja Lõmani sektoris käib võitlus terve linna ulatuses ja kumbki osapool ei kontrolli neid täielikult," sõnas Märk.

"Pokrovski all võitleb Ukraina poolel 7. õhuründekorpus. Olukord on seal väga keeruline ja logistikakoridor on jäänud väga kitsaks. Koridor on vastase kaudtule ulatuses. 7. korpuse teatel korraldatakse logistikat näiteks 50 protsendi ulatuses droonidega. Samal ajal on nad suutnud ennast reorganiseerida ja teinud vasturünnakuid. Pokrovski põhjaosa on Ukraina väed tagasi hõivanud ja nad on võimelised tegema reide Donetski raudtee joonest lõunasse. Ka Mõrnohradis on teatud sektor Ukraina ja teatud sektor Vene Föderatsiooni kontrolli all," lausus ta.

Märk rääkis, et muutused toimuvad pidevalt ja lokaalseid vasturünnakuid teevad mõlemad osapooled. "Positiivne märk on see, et Ukraina väed on võimelised tegema lokaalseid vasturünnakuid. Kupjansk on ehe näide sellest, kus linn on tagasi hõivatud ja sektor stabiliseeritud," ütles ta.