Aasiast tellitud postipakid enam jõuluks kohale ei jõua

Eestlased tellivad üha enam jõulukingitusi e-poodidest ning postifirmadel on praegu aasta kiireim aeg. Aasiast tellitud pakid enam jõuluks kohale ei jõua, kuid Euroopa e-poodidest on veel võimalik viimaseid oste teha. Eesti-sisesteks tellimusteks on viimane päev 20. detsember.

Pakkide saatmiste arv hakkas kasvama juba novembris musta reede kampaania ajal ja on nüüdseks jõudnud haripunkti. Kõige rohkem pakke toimetatakse kohale pakiautomaatidesse, mis juba hakkavad populaarsemates kohtades vahel täis saama.

"Eestlased on hästi pakiautomaadi usku, 70 protsenti tellimustest tehakse pakiautomaati. Eestis on ka tugevalt üle 1000 pakiautomaadi, varsti poolteist tuhat. See võrgustik on korralik. Eelmine aasta telliti ligi 20 miljonit pakki. See kasvab 17 kuni 18 protsenti aastas," ütles e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

Pakiteenuse pakkujad on selle aasta detsembriks leidnud lisalahendusi, et kõik pakid ikkagi kiiresti kohale toimetada.

"Sellel aastal meid on palju aidanud uus robotsorteerimisliin, mis võimaldab väga suurt kogust pakke käsitleda ja kiirelt ja täpselt neid kohale toimetada. Töötajaid oleme juurde võtnud, vahetusi tihendanud," rääkis DPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd.

Omniva Baltikumi müügijuht Erko Brandt ütles, et Omniva teeb oskab paremini mahte prognoosida ja seeläbi ka operatsioone paremini planeerida. "Meil on lisavahetusi, oleme toonud lisaressurssi, kontoritöötajad, mina ise, minu kolleegid, vahetud kolleegid, aitame oma panusega - kas siis nädala sees, nädalavahetusel või töövälisel ajal, ühesõnaga me püüame enda poolt kõike teha, et pakid kiiremini kohale toimetatud saaksid," ütles ta.

Kliendid saavad Omniva iseteeninduses märkida endale sobivate pakiautomaatide seas esimese ja teise eelistuse - sel juhul toimetatakse ühe pakiautomaadi täitumisel pakk järgmisse automaati, kus veel ruumi on.

Janek Kivimurd ütles, et pakiautomaatide täitumise tõttu oleks mõistlik kaaluda pakkide koju või kontorisse tellimist.

Umbes 65 protsenti pakkidest tellivad eestlased Eesti ettevõtetest ja 35 protsenti piiriüleselt ja see maht kasvab pidevalt.

"Ja sellest 35 protsendist pakkidest tegelikult tuleb ikkagi 90 protsenti Aasiast, peamiselt Hiinast - Temu, Shein ja kõik muud sellised," ütles Tõnu Väät.

Postiettevõtted hoiatavad, et Hiinast tellides ei pruugi kaup enam jõuluks kohale jõuda. Euroopa veebipoodidest, eriti aga Eesti kauplustest, võib veel julgelt kinke valida.

"Kõik, mis liigub riigi seest, kahtlemata, meil on kõvasti veel aega. Inimesed ei pea üldse muretsema, et oleks Omniva mõttes oleksid suured pudelikaelad: ma kinnitan, ei ole. 20.detsember Omniva poolt on viimane tarnelubadus, kui pakk on antud hiljemalt 20. detsembril Omnivale üle, siis see pakk jõuab omanikule kuuse alla enne jõule," rääkis Erko Brandt.