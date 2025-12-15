Sydneys juudipüha tähistajaid tulistanud mehed olid isa ja poeg

Austraalia suurimas linnas Sydneys pühapäeval juudipüha tähistamise ajal 15 inimest tapnud tulistajad olid moslemitest isa ja poeg, kellest esimene sai ka ise kinnipidamisel surma.

Rahvarohke Bondi ranna piirkonnas juutide hanukapüha tähistama tulnud inimesi tulistanud 50-aastane Sajid Akram tapeti sündmuskohal, millega hukkunute arv tõusis 16-ni, samas kui tema 24-aastane poeg Naveed Akram on haiglas kriitilises seisundis, teatas politsei ja kohalik meedia esmaspäeval.

Võimuesindajad on kirjeldanud tulistamist sihipärase antisemiitliku rünnakuna.

Politsei ei avaldanud tulistajate nimesid, kuid ütles, et isal oli relvaluba alates 2015. aastast ja tal oli kuus litsentseeritud relva. Siseminister Tony Burke ütles, et isa saabus Austraaliasse 1998. aastal tudengiviisaga, samas kui tema poeg on koha peal sündinud Austraalia kodanik.

Politsei ei avaldanud tulirelvade kohta üksikasju, kuid sündmuskohalt tehtud videote põhjal tulistasid mehed inimesi vintpüssi ja haavlipüssiga.

"Me tegeleme mõlema isiku tausta uurimisega. Praegu teame me nende kohta väga vähe," ütles New South Walesi politseiülem Mal Lanyon esmaspäeval ajakirjanikele.

Pärast rünnakut on haiglas endiselt 40 inimest, sealhulgas kaks politseinikku, kelle seisund on tõsine, kuid stabiilne, teatas politsei esindaja pressikonverentsil. Ohvrid on vanuses 10–87 aastat.

USA meediaväljaanne The New York Post andmeil õppis Naveed Akram Sydney religiooni Austraalia islamikeskuses, millel on sidemed teiste moslemite juhitud organisatsioonidega riigis.

Teda kiideti 2022. aasta veebruaris tehtud sotsiaalmeediapostituses Sydney lähedal asuvas Al-Muradi Instituudis kõikide tajweedi reeglite ehk koraani seaduste omandamise eest.

"Veel üks mu kallis õpilane, Naveed Akram, jagab täna hommikul Iqra raamatuid ja tajweedi, tundes kõiki tajweedi reegleid," ütles instituudi juht Adam Ismail Facebooki postituses, mis nüüdseks on kustutatud.

Postituses oli näha paari naeratamas kaamerasse raamatukogu meenutavas ruumis, kus Naveed Akram uhkelt oma tunnistust üleval hoidis.

Austraalia rahvusringhääling ABC teatas, et Austraalia Julgeolekuluure Organisatsioon (ASIO) uuris Akrami 2019. aastal võimalike terrorisidemete suhtes. ASIO andmeil vandusid Akram ja tema isa Sajid enne rünnakut ISIS-ele truudust ning uurijad leidsid nende sõidukist ka ISIS-e lipu, teatas ABC oma allikatele viidates.

Ismail ütles, et kaotas kontakti oma endise õpilasega 2022. aasta alguses ja väidab nüüd, et tulistamise järel on ta saanud tapmisähvardusi, mis on sundinud teda ja ta perekonda kodust põgenema, teatas Sydney Morning Herald.

"Olen Bondi rannal tapetud ohvrite piltidest vapustatud," ütles ta ajalehele.

Al-Muradi Instituudis töötades ja õpetades on Ismail ka mentoriks Austraalias asuvas organisatsioonis 5 Before 5 Solutions, mis pakub nõustamist ja islami noorte arendusprogramme, selgub selle veebisaidil avaldatud selgitustest. Selle kohaselt töötas ta noorte varjupaiga ja rehabilitatsiooni sektoris, mis tegeleb inimestega, kes on üle elanud trauma, kellel on vaimse tervise probleeme või kes on kodutud.

Pühapäeval toimunud tapmine on Austraalia kõige ohvriterohkem massitulistamine pärast 1996. aasta Port Arthuri rünnakut, kui Martin Bryant tappis seal 35 ja haavas 23 inimest.