Austraalia peaminister: tulistajaid ajendas Islamiriigi ideoloogia

Austraalia peaminister Anthony Albanese terrorirünnakus haava saanute haigla ees meediaga rääkimas.
Austraalia peaminister Anthony Albanese terrorirünnakus haava saanute haigla ees meediaga rääkimas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / BIANCA DE MARCHI
Austraalia peaminister Anthony Albanese teatas teisipäeval, et isa ja poeg, kes avasid pühapäeval Sydney Bondi rannas tule juudi festivalil osalejate pihta, olid ajendatud Islamiriigi ideoloogiast.

Sajid Akram ja tema poeg Naveed tapsid pühapäeva õhtul toimunud juudi hanuka-pidustuste ajal korraldatud massitulistamises 15 inimest.

Võimud on kirjeldanud rünnakut antisemiitliku terrorirünnakuna, kuid on seni edastanud vähe teavet rünnaku sügavamate motiivide kohta.

Albanese andis teisipäeval ühe esimestest vihjetest, et paar oli enne massimõrva toimepanekut radikaliseerunud.

"Tundub, et selle motiiviks oli Islamiriigi ideoloogia," ütles Albanese. "Ideoloogia, mis on eksisteerinud juba üle kümne aasta. See on viinud selle vihkamise ideoloogiani ja antud juhul valmisolekuni panna toime massimõrv," sõnas Austraalia valitsusjuht.

Albanese sõnul oli 24-aastane Naveed Akram sattunud Austraalia luureagentuuri huviorbiiti juba 2019. aastal, kuid toona ei peetud teda otseseks ohuks.

"Mees äratas tähelepanu oma sidemete tõttu," ütles peaminister. "Kaks inimest, kellega ta läbi käis, said süüdistuse ja läksid vangi, kuid teda ei peetud sel ajal huvialuseks isikuks," lisas valitsusjuht.

Politsei leidis tulistajate autost kaks Islamiriigi lippu

Austraalia politsei teatas teisipäeval, et Bondi ranna tulistajate kasutatud sõidukist leiti kaks Islamiriigi lippu ja omavalmistatud lõhkeseadeldisi.

Sydney ranna lähedalt leitud sõiduk oli registreeritud noorema ründaja nimele.

"Lisaks omavalmistatud lõhkekehadele oli autos ka kaks Islamiriigi isetehtud lippu," kinnitas Uus-Lõuna-Walesi politseikomissar Mal Lanyon ajakirjanikele.

Iisraeli peaminister kritiseeris Austraalia käitumist

Mõrtsukad tulistasid rannale kogunenud rahvahulka kümne minuti jooksul, enne kui politsei lasi maha 50-aastase isa Sajidi. Naveed vahistati ja viibib nüüd raskete vigastustega haiglas koomas ning politsei valve all.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu süüdistas Austraalia valitsust antisemiitluse õhutamises.

"Kolm kuud tagasi kirjutasin ma Austraalia peaministrile, et teie poliitika valab õli antisemiitluse tulle," lausus Netanyahu viitega augustis Austraalia valitsusjuhile saadetud kirjale, mis järgnes Canberra teadaandele Palestiina riigi tunnustamise kohta.

"Antisemiitlus on vähk, mis levib, kui riigijuhid vaikivad ega tegutse," lisas Netanyahu televisioonis edastatud avalikus pöördumises.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS

