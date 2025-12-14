Sydneys juudipüha ajal toimunud rünnakus hukkus 16 inimest

Sydney kuulsas Bondi rannas pühapäeval juutide püha hanuka tähistamise ajal aset leidnud tulistamises hukkus 16 inimest, teatas politsei AFP-le. Austraalia politsei kinnitas, et tegemist oli terroristliku rünnakuga juudi kogukonna vastu.

Uus-Lõuna-Walesi politsei teatel toimetasid meedikud rannast, mis on Austraalia suurima linna üks populaarsemaid turismiatraktsioone, erinevatesse haiglatesse veel 40 inimest.

"Politsei saab kinnitada, et pärast eilset tulistamist Bondis on surnud 16 inimest ja 40 viibib haiglas," seisis politsei avalduses.

Bondi rannas toimus pühapäeval parasjagu juutide püha hanuka üritus.

Politsei eestkõneleja sõnul sai üks arvatavatest tulistajatest surma ning teine on kriitilises seisundis.

Politsei avalikustas ühtlasi, et ranna lähedal asunud sõidukist, mis oli seotud hukkunud ründajaga, leiti lõhkeseadeldis.

"Leidsime hukkunud kurjategijaga seotud autost omavalmistatud lõhkeseadeldise," ütles Uus-Lõuna-Walesi politseiülem Mal Lanyon ajakirjanikele.

Iisraeli president Isaac Herzog mõistis tulistamise hukka ja nimetas seda julmaks rünnakuks juutide vastu. Ühtlasi kutsus Herzog Austraalia võime üles tõhustama võitlust antisemitismi vastu.

"Just praegu ründasid alatud terroristid meie õdesid ja vendi Austraalias Sydneys, korraldades väga julma rünnaku juutide vastu," ütles Herzog Jeruusalemmas peetud kõnes.

Rünnakus sai surma ka üks Iisraeli kodanik ja teine sai vigastada.

Juudiühingu juhi sõnul oli pühapäeval Bondi rannas hanuka ürituse ajal korraldatud tulistamine tragöödia, kuid täiesti etteaimatav.

"Peaminister Anthony Albanese'i valitsust hoiatati korduvalt, kuid nad ei võtnud kasutusele piisavaid meetmeid juudi kogukonna kaitsmiseks," ütles Robert Gregory AFP-le.

Bondi rannas Sydneys toimus tulistamine. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/DAVID GRAY

Peaminister Anthony Albanese nimetas tulistamist šokeerivaks ja murettekitavaks.

"Politsei ja päästetöötajad on sündmuskohal, et päästa elusid. Olen mõtetes kõigi kannatanutega," ütles Albanese oma büroo vahendusel tehtud avalduses.

Albanese kirjeldas hiljem rünnakut kui kurjuse-, antisemitismi- ja terrorismiakti, mis on tabanud Austraalia rahva südant ning ütles, et rünnak austraallastest juutide vastu on rünnak iga austraallase vastu.

Austraalia juhtiv moslemiorganisatsioon mõistis hukka Bondi tulistamise, nimetades seda õõvastavaks.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et tema arvates valas Austraalia valitsus õli antisemitismi leekidesse, vaikides riigis valitsevate juudivastaste meeleolude kohta.

Kohalik moslem võttis ühelt tulistajalt relva ära

Sotsiaalmeedias levis video sellest, kuidas üks mees läks arvatavale tulistajale kallale ja võttis talt relva ära, vahendas Reuters.

Videol on näha, kuidas mees, keda kohalik meedia nimetas 43-aastaseks puuviljapoe omanikuks Ahmed al Ahmediks, ründab parklas meest, kellel on käes vintpüss. Kaks kuulihaava saanud Al Ahmed lähenes relvastatud mehele selja tagant, tegi ta relvituks ja suunas vintpüssi mehe poole.

Seejärel on videol näha, kuidas tumedas särgis mees taganeb silla poole, kus asub teine ​​tulistaja, samal ajal kui al Ahmed asetab relva maha.

CNN-i kaastöötaja 7News teatas, et al Ahmed sai haavata ja viidi haiglasse operatsioonile. Sydney haigla ukselt 7Newsile antud intervjuus ütles tema nõbu, et arstid olid talle öelnud, et ta sugulasega on kõik korras ja neil lubatakse peagi haiglasse minna ja teda külastada.

Uus-Lõuna-Walesi osariigi peaminister Chris Minns nimetas al Ahmedi tõeliseks kangelaseks ja ütles, et video oli kõige uskumatum vaatepilt, mida ta kunagi näinud on. "Täna õhtul on tema vapruse tulemusel elus palju-palju inimesi," lisas Minns.

Insane footage shows a bystander attacking and disarming one of the terrorists, who appears to have been armed with a long rifle, during today's shooting attack on an event celebrating Hanukkah at Bondi Beach in Sydney, Australia. pic.twitter.com/mJceco22bJ — OSINTdefender (@sentdefender) December 14, 2025

Sydney idaosas asuv Bondi rand on Austraalia kuulsaim rand, mis meelitab eriti nädalavahetustel ligi hulgaliselt surfareid, ujujaid ja turiste.