X!

Tallinna linnavalitsus vabastas ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

Eesti
{{1765877040000 | amCalendar}}
Sergei Teplov.
Sergei Teplov.
Eesti

Tallinna linnavalitsus otsustas teisipäeval vabastada ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori Sergei Teplovi, tuues põhjuseks valeandmete esitamisega usalduse rikkumise.

Tallinna haridusamet ütles Teplovi töölepingu üles 3. detsembril ning linnavalitsus kinnitas Teplovi ametist vabastamise teisipäevasel istungil tehtud korraldusega.

Korralduses märgiti, et valeandmete esitamisega rikkus Teplov tööandja usaldust ja tekitas kolmandate isikute usaldamatust, mille tõttu öeldi tööleping üles erakorraliselt.

Hariduse abilinnapea Andrei Kante ütles, et koolis ilmnesid suured personaliprobleemid ning lisaks vallandatud direktorile lahkus päevapealt ametist kaheksa õpetajat, kes ei vastanud seaduses esitatud keeleoskuse nõuetele.

"Oma esimesel tööpäeval külastasin kooli, rääkisin direktori kohusetäitja ja ka juhtkonnaga. Plaan on olemas, kuidas värvata puuduolevad õpetajad," lausus Kante, lisades, et leppis teisipäeval kokku endise kolleegiga, keemiaõpetajaga, kes tuleb appi ja annab keemiatunde nii kaua, kuni konkursiga leitakse uus keemiaõpetaja.

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ütles, et haridus- ja teadusministeerium alustas järelevalvet Kesklinna vene gümnaasiumis juba oktoobris ning oktoobri lõpus saadeti järelevalve tulemused Tallinna haridusametile. Tulemused ütlesid, et mitmed inimesed ei vastanud seaduses ette nähtud nõuetele, kuid ikkagi õpetasid õpilasi, lisas ta.

Teplov oli Kesklinna vene gümnaasiumi direktor alates 2009. aastast. Enne seda oli Teplov kolm aastat (2006–2009) Haabersti vene gümnaasiumi direktor. Teplov on olnud Keskerakonna liige alates 2005. aastast.

Tallinna haridusamet otsib konkursiga koolile uut juhti. Kuni uue direktori ametisse asumiseni juhib kooli Mustamäe reaalgümnaasiumi direktor Natalia Vergun.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:47

Harri Tiido: Euroopast koos Ukrainaga Vene vastu, kuid ilma USA-ta

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:44

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

13:38

Riik plaanib muuta andmejälgija avalike andmekogude jaoks kohustuslikuks

13:33

Trump esitas BBC-le kahjunõude 10 miljardi dollari tasumiseks Uuendatud

13:25

Krasnodaris protestitakse linnaparki sõdurite mälestuskiriku ehitamise vastu

13:24

Kohus mõistis kambrikaaslase tapnud Marek Madisoole 15-aastase vangistuse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:35

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

12:33

Pärnu e-metanoolitehas plaanib tootmist alustada juba 2028. aastal

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva Uuendatud

15.12

Teadlane tuvastas e-hääletamise auditeerimissüsteemis mitmeid lünkasid

08:02

Võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb

15.12

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus Uuendatud

15.12

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

15.12

Doktoritöö: abikaasadel oleks mõistlik valida ühisvara asemel varalahusus

14.12

Soomes elavad venelased nõudsid piiri avamist Venemaaga

12:30

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

08:10

Trump kuulutas fentanüüli massihävitusrelvaks Uuendatud

15.12

Kalm: USA tahab arusaamatutel põhjustel otsustada Vene varade kasutamise üle

ilmateade

loe: sport

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:31

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

loe: kultuur

10:32

Tuleva aasta augustis esineb Tallinnas OMD

10:23

Juhan Ulfsak: igasugune mäss on ka mäss iseenda vastu

09:41

Scorpions esineb tuleval suvel taas Tallinnas

09:21

Dokfilm "Kaarel Kurismaa. Ajatuse piirid" võitis auhinna Praha Silver Screen filmifestivalil

loe: eeter

11:44

ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

15.12

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

15.12

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

15.12

Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa liidrid: Ukrainat peaksid toetama rahvusvahelised jõud vabatahtlikkuse alusel

09:45

Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi

09:30

Raadiouudised (16.12.2025 09:00:00)

15.12

Päevakaja (15.12.2025 18:00:00)

15.12

Narva linnapeaks valiti Katri Raik

15.12

Teadlane tuvastas lünki e-hääletamise auditeerimissüsteemis

15.12

Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Vene varilaevastiku toetajatele

15.12

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

15.12

Raadiouudised (15.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo