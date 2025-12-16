Tallinna linnavalitsus vabastas ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

Tallinna haridusamet ütles Teplovi töölepingu üles 3. detsembril ning linnavalitsus kinnitas Teplovi ametist vabastamise teisipäevasel istungil tehtud korraldusega.

Korralduses märgiti, et valeandmete esitamisega rikkus Teplov tööandja usaldust ja tekitas kolmandate isikute usaldamatust, mille tõttu öeldi tööleping üles erakorraliselt.

Hariduse abilinnapea Andrei Kante ütles, et koolis ilmnesid suured personaliprobleemid ning lisaks vallandatud direktorile lahkus päevapealt ametist kaheksa õpetajat, kes ei vastanud seaduses esitatud keeleoskuse nõuetele.

"Oma esimesel tööpäeval külastasin kooli, rääkisin direktori kohusetäitja ja ka juhtkonnaga. Plaan on olemas, kuidas värvata puuduolevad õpetajad," lausus Kante, lisades, et leppis teisipäeval kokku endise kolleegiga, keemiaõpetajaga, kes tuleb appi ja annab keemiatunde nii kaua, kuni konkursiga leitakse uus keemiaõpetaja.

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ütles, et haridus- ja teadusministeerium alustas järelevalvet Kesklinna vene gümnaasiumis juba oktoobris ning oktoobri lõpus saadeti järelevalve tulemused Tallinna haridusametile. Tulemused ütlesid, et mitmed inimesed ei vastanud seaduses ette nähtud nõuetele, kuid ikkagi õpetasid õpilasi, lisas ta.

Teplov oli Kesklinna vene gümnaasiumi direktor alates 2009. aastast. Enne seda oli Teplov kolm aastat (2006–2009) Haabersti vene gümnaasiumi direktor. Teplov on olnud Keskerakonna liige alates 2005. aastast.

Tallinna haridusamet otsib konkursiga koolile uut juhti. Kuni uue direktori ametisse asumiseni juhib kooli Mustamäe reaalgümnaasiumi direktor Natalia Vergun.