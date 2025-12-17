X!

Saksamaa autotööstuskeskus Stuttgart seisab silmitsi sügava eelarvekriisiga

Välismaa
Baden-Württembergi liidumaa pealinn Stuttgart
Baden-Württembergi liidumaa pealinn Stuttgart Autor/allikas: SCANPIX/Marijan Murat/dpa
Välismaa

Saksamaa autotööstuse kants Stuttgart peab eelarvekriisi tõttu tegema ulatuslikke kärpeid, kirjutab väljaanne Bild.

Stuttgarti linnavalitsus teatas ametlikus avalduses, et 2025. aasta lõpuks ei suuda Baden-Württembergi liidumaa pealinn enam oma kulusid olemasolevate tuludega katta.

"Sellises olukorras on alates 2026. aastast uute laenude võtmine vältimatu, sest hädavajalikke investeeringuid saab rahastada vaid laenurahaga," märkis linnavalitsus.

2025. aastaks prognoosib linnakassa umbes 785 miljoni euro suurust puudujääki.

Aastatel 2026–2030 prognoositakse iga-aastaseks eelarvemiinuseks sadu miljoneid eurosid. Seetõttu plaanib linn vajalike investeeringute rahastamiseks võtta 2030. aastaks laenu kokku 2,4 miljardit eurot.

Linnapea Frank Nopperi (CDU) selgituste kohaselt laekub 2025. aastal linnakassasse oodatud 1,2 miljardi asemel vaid 750 miljonit eurot. Varem Stuttgarti majandusliku kindlustunde sammasteks olnud Mercedes-Benz ja Porsche ei suuda enam endist tuge pakkuda – autotööstuse kriis annab linna rahakotile ränga hoobi.

Alates 2018. aastast on Baden-Württembergi pealinna põhieelarve olnud võlavaba. Veel 2022. ja 2023. aastal suudeti peamiselt sotsiaalvaldkonnas kasvanud kulusid katta säästude arvelt. Nüüd on need säästud otsas.

Ilma uute laenudeta ei ole linnaeelarve enam jätkusuutlik, kuid seadused seavad laenamisele ranged piirid ning linn seisab nüüd silmitsi valusate kärbetega.

Kuni 2026. aasta septembrini kehtestab linn värbamiskeelu ametikohtadele, mis pole kriitilise tähtsusega. Samuti kärbitakse toetusprogramme, grante ja vabatahtlikke toetusi. Esialgu rahastatakse vaid teede ja sildade hooldust, uusehitused lükatakse edasi.

Samal ajal otsib linn uusi tuluallikaid. Linn kavatseb kehtestada ööbimismaksu (turismimaks) ning tõsta  teise kodu omamise maksu. Võimalik on ka elanike parkimistasude ja kalmistumaksu tõus. Kaalumisel on ka ettevõtlusmaksu määra tõstmine.

Läbirääkimised kärpekava üle Stuttgarti linnavolikogus kestavad 19. detsembrini.

Enam kui 610 000 elanikuga Stuttgart on Saksamaa suuruselt seitsmes linn.

Linna nimetatakse sageli Saksamaa autopealinnaks, kuna seal asuvad autotootjate Mercedes-Benzi ja Porsche peakorterid. Piirkonnas paiknevad ka paljud suured autotööstuse tarnijad nagu Bosch ja Mahle.

Saksa autotööstuse jätkuv kriis on andnud ränga hoobi kogu Baden-Württembergi liidumaale.

Porsche teatas 2025. aasta veebruaris plaanist kaotada järgmise nelja aasta jooksul veel 1900 töökohta ning vähendada 2029. aastaks Stuttgarti ja Weissachi tehaste töötajaskonda 15 protsendi võrra.

Mercedes teatas septembris kavast kärpida 2027. aastaks kulusid viie miljardi euro võrra, pakkudes töötajatele heldeid lahkumishüvitisi.

Saksamaa statistikaamet (Destatis) teatas novembris, et hõive autosektoris on langenud madalaimale tasemele alates 2011. aastast, kahanedes 720 000 inimeseni. Võrreldes 2024. aastaga on sektoris 48 700 töötajat vähem.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Bild, Brussels Signal

