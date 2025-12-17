Eesti Energia alustas uue õlitehase käivitustöid

Enefit 280-2 on Eesti Energia kolmas ja kõige moodsam õlitehas, mille ehitamiseks kulus ligi 400 miljonit eurot. Täisvõimsusel võiks 150 töötajaga õlitehas toota kuni 250 000 tonni põlevkiviõli aastas.

Ida-Virumaal Auveres paikneva tehase käivitustööd kestavad mitu kuud. Õlitootmiseni jõutakse tuleva aasta aprillis.

"Me oleme teatud etappides juba kuumkäivituse teinud, nagu kütuse etteandmine. Me oleme praegu retordi kuumkäivituses, kus meil on juba põlevkiviõlipõletid aktiivsed ja rõhu all. Kuhu me tahame jõuda kuumkäivitusega järgmisel aastal, on kondensatsioon. Kõik toimub etappides, neid süsteeme on sadu ja me vaatame, kas need süsteemid on valmis võtma vastu toorainet," lausus Eesti Energia juhatuse liige Lauri Karp.

"See õlitehas on võimeline töötama ka 30 aastat, nii et Eesti majanduse huvides tuleks vaadata, kas õlitööstus peab hääbuma 2034 või õlitööstus töötab ka kuni 2040+ aastani. Ma olen viimase pooldaja, kuna siin on töökohad, siin on SKT mõju ja kindlasti on võimalik teha veel palju muud selle õlitööstuse ümber," lisas ta.