Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 18. detsembril kell 20.38:

- Vene droon tabas Odessa oblastis tsiviilautot;

- Ukraina teatel hävitasid nad Lõmani lähistel Vene polgu;

- SBU: Ukraina droonirünnak hävitas sadade miljonite eest Vene tehnikat;

- Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku;

- Zelenski: Ukraina esindus peab reedel ja laupäeval USA-s kõnelusi;

- Ukraina droonid tabasid Vene tankerit;

- USA senat kiitis heaks 400 miljoni dollari suuruse abi Ukrainale;

- Tusk plaanib Varssavis Zelenskiga kohtuda;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1730 sõdurit.

Vene droon tabas Odessa oblastis tsiviilautot, hukkus ema ja viga sai kolm last

Vene ründedroon tabas neljapäeval Odessa oblastis sillal sõitnud tsiviilautot, mille tagajärjel hukkus naine ja said viga tema kolm last, teatas kuberner Oleh Kiper.

Kiper kirjutas sotsiaalmeedias, et naine sai raskelt viga ja suri kiirabiautos. Kolm last toimetati vigastuste ja ägeda stressireaktsiooniga haiglasse.

Kuberner kutsus autojuhte üles vältima silda, kus intsident aset leidis, märkides, et Venemaa on seda teelõiku rünnanud juba kolm korda.

"Tegu on järjekordse Venemaa küünilise sõjakuriteoga – rünnakuga tsiviilisikute vastu," lisas ta.

Vene väed kasutavad rindelähedastel aladel tsiviilisikute ründamiseks üha sagedamini droone, eriti Hersonis, kus kohalikud ametnikud on teatanud peaaegu igapäevastest FPV-droonide rünnakutest sõidukitele ja jalakäijatele.

Augustis hukkus Hersoni piirkonnas bussile tehtud Vene droonirünnakus kaks ja sai viga üheksa inimest.

Ukraina droonid tabasid Vene tankerit

Ukraina võitleb aina jõulisemalt Venemaa varilaevastikuga ja droonid tabasid Doni-äärses Rostovis asunud tankerit.

Kohalik linnapea Aleksandr Skrjabin teatas, et tanker süttis põlema. Skrjabin väitis veel, et rünnaku tõttu hukkus kolm inimest ja veel kaks inimest sai vigastada. Ka Rostovi kuberner kinnitas rünnaku kohta käivaid teateid, väites, et laev sai kahjustada.

SBU: Ukraina droonirünnak hävitas sadade miljonite eest Vene tehnikat

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas neljapäeval, et ründas okupeeritud Krimmis asuvat Vene sõjaväelennuvälja, hävitades väidetavalt sadade miljonite dollarite väärtuses õhutõrjetehnikat.

Julgeolekuteenistuse teatel oli Sevastopoli lähistel asuvale Belbeki lennubaasile suunatud öise rünnaku taga SBU erioperatsioonide keskuse üksus, kes kasutas selleks kaugmaadroone.

"Operatsiooniga anti vaenlase õhutõrjevõimekusele otsene hoop," märkis SBU.

SBU teatel said tabamuse või hävisid kaks kaugmaaradarisüsteemi Nebo-SVU (hinnanguline maksumus 60–100 miljonit dollarit tükk), õhutõrjesüsteemi S-400 Triumf kuuluv radar 92N6 (Venemaa siseturuhind u 30 miljonit, ekspordihind kuni 60 miljonit dollarit), õhutõrjesüsteem Pantsir-S2 (hinnanguliselt 12–19 miljonit dollarit) ja täislahinguvarustuses hävitaja MiG-31 (väärtus sõltuvalt konfiguratsioonist u 30–50 miljonit dollarit).

"Need süsteemid on kriitilise tähtsusega Krimmi suuremate sõjaliste ja logistiliste objektide kaitsmisel," lisas julgeolekuteenistus ja rõhutas, et nende komponentide hävitamine nõrgestab Venemaa mitmekihilist kaitset ja üldist sõjalist võimekust Krimmis.

Vene väed on Belbeki lennubaasi regulaarselt kasutanud hävitajate ja õhutõrjevahendite paigutamiseks.

"Jätkame okupantide kaitse süstemaatilist hävitamist, et muuta Krimm haavatavaks ja taastada seal Ukraina kontroll," kinnitas SBU.

SBU on viimasel ajal rünnakuid intensiivistanud osana laiemast kampaaniast, mille eesmärk on lammutada Venemaa õhutõrjetaristu Krimmis ja vähendada okupantide võimet kaitsta olulisi sõjalisi sihtmärke.

Ukraina teatel hävitasid nad Lõmani lähistel Vene polgu

Ukraina 3. armeekorpus teatas neljapäeval, et Ukraina väed korraldasid Donetski oblastis Lõmani lähistel vasturünnaku, hävitades terve Vene polgu – üksuse, mis paberil võib koosneda kuni 2000 sõdurist.

Operatsiooni viisid läbi Ukraina 3. armeekorpus ja sõjaväeluure (HUR) üksused olukorras, kus Venemaa jätkab katseid hõivata suuremat osa Donetski oblastist.

"Koordineeritud tegevuse tulemusena õgvendati rindejoont ja parandati Ukraina vägede taktikalist positsiooni antud piirkonnas," teatas üksus sotsiaalmeedias.

Armeekorpuse teatel piiras Ukraina operatsioon selles sektoris Venemaa manööverdamisvõimet tihedas metsas. Ühtlasi teatati, et operatsiooni käigus võeti vangi hulk Vene jalaväelasi.

Donetski oblasti põhjaosas asuv Lõman, kus enne sõda elas umbes 20 000 inimest, on olnud rindejoone tulipunktiks aastaid, kuna lahingud on käinud linnast vahetult itta jäävas Serebrjanski metsas.

Ukraina väed vabastasid linna 2022. aasta 1. oktoobril pärast enam kui neli kuud kestnud Vene okupatsiooni, mis algas mai keskel.

Lõmani vabastamine toimus Ukraina eduka Harkivi oblasti vastupealetungi ajal ning tähistas suurt operatiivset ja sümboolset võitu.

Esialgsed lootused, et Ukraina väed suudavad edasi tungida ja vabastada naabruses asuvas Luhanski oblastis Kreminna, ei täitunud, kuna Moskva kaevus sisse ning hakkas rindejoonele saatma suures hulgas mobiliseerituid ja vange.

2025. aasta aprilli alguses alustas Moskva oma kevadkampaaniat, intensiivistades rünnakuid mitmes rindesektoris.

Suve ja sügise jooksul tungisid Vene väed läbi suurest osast Serebrjanski metsavööndist, nihkudes Lõmanile lähemale ja tuues kogu piirkonna FPV-droonide laskeulatusse.

Nüüd, seoses uute edusammudega lähedalasuva Siverski ümbruses, on Lõmani kaitsmine omandanud erilise tähtsuse, olles põhjapoolne värav Slovjanskisse – ühte Ukraina kaitse sõlmpunkti Donetski oblastis.

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku droonirünnaku

Venemaa ründas Odessas asuvat üheksakorruselist elamut, vigastada sai vähemalt seitse inimest. Venemaa ründas ka Krõvõi Rihi, vigastada sai vähemalt kaks inimest.

Vahetult pärast südaööd selgus, et Venemaa korraldas veel droonirünnaku Sumõ ja Tšerkassõ vastu. Sumõ oblasti kuberner teatas hiljem, et Venemaa ründas piirkonda kahe ründedrooniga. Vähemalt üks inimene sai vigastada ja saab vajalikku arstiabi, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski: Ukraina esindus peab reedel ja laupäeval USA-s kõnelusi

President Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et Ukraina ja USA delegatsioonid peavad reedel ja laupäeval Ühendriikides uusi kõnelusi, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sissetung.

"Reedel ja laupäeval on meie meeskond Ameerika Ühendriikides, nad on juba teel ja ameeriklased ootavad neid," ütles Zelenski ajakirjanikele.

Riigipea lisas, et kõnelustel võivad osaleda ka Euroopa ametiisikud.

USA senat kiitis heaks 400 miljoni dollari suuruse abi Ukrainale

USA senat võttis kolmapäevasel hääletusel vastu riigikaitse volitusseaduse (National Defense Authorization Act – NDAA), mis näeb muuhulgas ette 400 miljonit dollarit abi Ukrainale.

Seaduse sätete hulgas on 2026. aastaks 400 miljonit dollarit abi Ukrainale. Need vahendid eraldatakse Ukraina julgeolekuabi algatuse (Ukraine Security Assistance Initiative) raames, mis suurendab Ukraina relvajõudude võimekust kaitsta riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, toetab institutsionaalseid ümberkorraldusi ning edendab USA poliitilisi ja sõjalisi eesmärke.

Tusk plaanib Varssavis Zelenskiga kohtuda

Poola peaminister Donald Tusk kavatseb reedel Varssavis kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Kui Euroopa Ülemkogu kohtumine ei veni liiga pikale, siis kohtumine muidugi toimub. Ma tean, et president Zelenski soovib väga reedel Poolas peaminister Tuskiga kohtuda. Loomulikult korraldame selle kohtumise," ütles Poola valitsuse pressiesindaja Adam Szlapka.

Pressiesindaja lisas, et Tusk ja Zelenski vestlesid esmaspäeval Berliinis, kus arutasid muuhulgas ka Ukraina riigipea eelseisvat visiiti Poolasse.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 193 300 (võrdlus eelmise päevaga +950);

- tankid 11 432 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 758 (+0);

- suurtükisüsteemid 35 232 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1573 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1263 (+1);

- lennukid 432 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 91 716 (+330);

- tiibraketid 4073 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 70 480 (+119);

- eritehnika 4027 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.