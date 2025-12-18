USA kiitis heaks suure relvamüügi Taiwanile
Donald Trumpi administratsioon kiitis heaks relvade müügi Taiwanile enam kui 10 miljardi dollari väärtuses. Pakett hõlmab rakette, haubitsaid ja droone ning eeldatavasti ärritab see relvamüük Hiinat.
USA välisministeerium teatas relvamüügist kolmapäeva hilisõhtul, samal ajal esines Trump televisioonis üleriigilise kõnega. Trump keskendus riigisisesele poliitikale ega maininud Hiinat ega Taiwani.
Kolmapäeval avalikustatud kaheksa relvatehingut hõlmavad HIMARS-e, ATACMS-rakette, iseliikuvaid haubitsaid ning nendega seotud varustust. USA müüb Taiwanile veel miljardi dollari eest droone. Muud lepingud hõlmavad veel sõjalist tarkvara, Javelini rakette ja helikopterite varuosi, vahendas AP.
USA välisministeerium teatas eraldi tehtud avalduses, et relvamüük kaitseb USA riiklikke, majanduslikke ja julgeolekuhuve.
"Kavandatav müük aitab parandada vastuvõtjariigi julgeolekut ning aitab säilitada piirkonnas poliitilist stabiilsust, sõjalist tasakaalu ja majanduslikku arengut," seisab avalduses.
Taiwani kaitseministeerium tänas USA-d relvamüügi eest ning teatas, et tehing suurendab riigi heidutus- ja kaitsevõimet.
Relvamüük toimub ajal, mil Taiwani valitsus on lubanud tõsta kaitsekulutused järgmisel aastal 3,3 protsendini SKP-st. Taiwan loodab 2030. aastaks tõsta kaitsekulud viie protsendini SKP-st.
USA viimane teadaanne tõenäoliselt ärritab Pekingit, kuna Mandri-Hiinas asuv Hiina Rahvavabariik peab Taiwani enda mässuliseks provintsiks.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: AP