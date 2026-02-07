Trump käskis relvamüügil eelistada suuremate kaitsekulutustega riike

President Donald Trump allkirjastas täitevkorralduse, mis seab USA relvamüügi prioriteetseks klientideks riigid, millel on suuremad kaitsekulutused ja strateegiline tähtsus oma piirkonnas, teatas Valge Maja reedel.

Uus strateegia ("America First Arms Transfer Strategy") tähistab olulist muutust Ameerika Ühendriikide relvamüügipoliitikas. See annab föderaalagentuuridele korralduse eelistada relvamüügil neid välispartnereid, kes on oluliselt investeerinud oma enesekaitsevõimesse ja täidavad kriitilisi rolle või geograafilisi piirkondi.

Sammu eesmärk on kiirendada USA-s toodetud relvade tarnimist liitlastele, keda peetakse piirkondliku julgeoleku jaoks oluliseks, võimendades samal ajal välisoste kodumaise tootmisvõimsuse laiendamiseks. Täidesaatvas korralduses ei mainitud ühtegi riiki.

NATO riikide juhid leppisid oma 2025. aasta tippkohtumisel kokku, et tõstavad kaitsekulutused 5 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) ja kinnitasid uuesti oma pühendumust kaitsta üksteist rünnakute eest.

"Tulevases relvamüügis seatakse esikohale Ameerika huvid, kasutades välisoste ja kapitali Ameerika tootmise ja tootmisvõimsuse suurendamiseks," teatas Valge Maja korraldusele lisatud teabelehel. Uue strateegia kohaselt on kaitseministri, riigisekretäri ja kaubandusministri ülesandeks töötada välja prioriteetsete platvormide ja süsteemide müügikataloog ning tuvastada müügivõimalused, mis on kooskõlas strateegia eesmärkidega.

Aastakümneid toimus müük põhimõttel "kes ees, see mees". Seda sai muuta alles pärast oluliste takistuste ületamist ja konkreetsele riigile prioriteedi andmist, selgitas uudisteagentuur Reuters senist tava.

Täitevkorraldus nõuab ka bürokraatlike protsesside sujuvamaks muutmist, sealhulgas lõppkasutuse täiustatud järelevalvet ja kolmandate osapoolte ülekandemenetlusi, et vähendada viivitusi ja parandada läbipaistvust.

Valge Maja teatas ka, et varasem lähenemisviis "partner kõigepealt" põhjustas viivitusi tootmises ja tarnetes, kuna tellimused ei vastanud USA tootmisvõimsusele. Eelistades riike, millel on suuremad kaitsekulutused ja strateegiline tähtsus, püüab administratsioon tagada, et USA kaitseeksport toetaks nii riigi julgeolekut kui ka kodumaise tööstuse elavdamist.