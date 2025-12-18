Tusk: EL nõustus töötama Venemaa külmutatud varade kasutamise nimel

Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Euroopa Liidu juhid leppisid neljapäeval Brüsseli tippkohtumisel kokku, et Ukraina toetamiseks töötatakse ühislaenu asemel välja lahendus, mis põhineb Vene külmutatud varade kasutamisel.

Tusk ütles ajakirjanikele, et Euroopa Ülemkogul saavutasid liikmesriikide juhid läbimurde.

"Oleme kindlasti läbimurde saavutanud ja see tähendab üksmeelt, et asi tasub proovimist ning Vene varade kasutamine Ukraina heaks on õigustatud ja Euroopale kasulik, kuid mõned riigid võitlevad lõpuni, et saada endale maksimaalsed garantiid," sõnas ta.

"Deklaratsioon, et me kõik tahame Ukraina heaks Vene varasid kasutada, on tehtud ja ma ei usu, et keegi sellest enam taganeb," lausus Tusk tippkohtumise vaheajal.

Pärast Moskva sissetungi Ukrainasse 2022. aastal on EL-is külmutatud kokku 210 miljardit eurot Vene riigivarasid, millest 185 miljardit asub Belgias väärtpaberite keskdepositooriumis Euroclear. Belgia tunneb aga muret, et kui ta nõustub vabastama vahendid EL-i plaani tarbeks, võib ta langeda Venemaa õiguslike vastumeetmete ohvriks.

"Meil on ees palju tunde üha tehnilisemaks muutuvaid arutelusid, sest riigid, keda Venemaa finantsilised vastumeetmed tulevikus enim ohustavad – peamiselt Belgia, aga mitte ainult –, otsivad kaitsemeetmeid," selgitas Tusk.

"Nn puhvri kasutamine EL-i eelarves ei tekita võtmeriikides vaimustust, seega ei näe ma lootust kasutada [Ukraina toetamiseks] Euroopa raha. Pigem vaatame Vene varadel põhineva reparatsioonilaenu poole ja püüame pakkuda garantiisid enim ohustatud riikidele, nagu Belgia, et nad tunneksid, et need tagatised on tõsiseltvõetavad," sõnas ta.