EL ei jõudnud Venemaa külmutatud varade laenu osas kokkuleppele

Belgia peainister Bart De Wever Brüsselis.
Belgia peainister Bart De Wever Brüsselis. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMA
Euroopa Liidu ametniku teatel ei õnnestunud Euroopa Liidu liidritel reede varahommikuni kestnud läbirääkimistel kokku leppida külmutatud Venemaa varade kasutamises Ukrainale antava suuremahulise laenu jaoks.

"Pärast pikki arutelusid on selge, et reparatsioonilaenudega tuleb veel tööd teha, kuna juhid vajavad üksikasjade läbivaatamiseks rohkem aega," ütles ametnik.

Allika sõnul püüavad juhid kokku leppida vahelahenduses, mille kohaselt laenataks Kiievile raha otse ja seda tagataks ühenduse ühiseelarvest.

Allikas: AFP-BNS

