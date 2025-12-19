EL lükkas Mercosuri lepingu sõlmimise edasi

EL kavatses lepingu allkirjastada 20. detsembril, kuid Itaalia peaministri Giorgia Meloni survel lükati see hoopis jaanuari keskpaika.

Veebiväljaanne Politico toob välja, et lepe, mis kaotaks 15 aasta jooksul tollimaksud peaaegu kõigile EL-i ja viie Mercosuri riigi – Brasiilia, Argentina, Uruguay, Paraguay ja Boliivia – vahel liikuvatele kaupadele, seisab endiselt silmitsi tugeva vastuseisuga.

Lisaks Itaaliale ei toeta lepingut praegusel kujul ka Prantsusmaa ja Poola. Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva ütles samas, et Meloni lubas talle, et toetab lepingut, kui seda hakkavad toetama ka Itaalia põllumehed.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen leidis siiski, et Euroopa Liit kiidab kaubanduslepingu jaanuaris heaks. Ka üks Saksamaa kõrge ametnik ütles, et eeldatavasti allkirjastatakse leping jaanuari keskel.

Läbirääkimised leppe üle on kestnud 25 aastat. Ratifitseerimise korral hõlmaks see 780 miljoni inimesega turgu ja ligikaudu veerandit maailma sisemajanduse koguproduktist.