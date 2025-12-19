Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) saatis tänavusteks jõuludeks kokku 880 musta jõulukaarti neile, kes olid aasta jooksul liiklusrikkumisega politseile vahele jäänud vähemalt neli või enam korda ja selle eest ka rahalise karistuse saanud. Kokku määrati neile korduvrikkujatele liiklustrahve summas 820 000 eurot.

Kõige enam postitas politsei musti jõulukaarte liiklusrikkujatele Harjumaale, Ida-Virumaale ja Tartumaale. Harjumaale läks teele politsei poolt vastavalt 296 ja Hiiumaale, kus ka elanikke kümnetes kordades vähem, neli liikluskuulekusele manitsevat jõulusoovi.

Väljasaadetud kaartide hulk näitab seda, et olukord liikluses on aastaga halvenenud. Näiteks eelmisel aastal saadeti selliseid kaarte välja 30 võrra vähem.

"Me ei saada rõõmsaid jõulutervitusi inimestele, vaid selle kaardi eesmärk on koputada inimeste südametunnistusele, panna neid mõtlema natuke oma käitumisele liikluses. Osa inimesi saavad selle kaardi esimest korda, aga on 134 inimest, kes saavad selle juba mitmendat korda. Nad said selle ka eelmisel aastal ja 28 inimest on lausa sellist, kes on kolmel järjestikusel aastal selle sama kaardi saanud," lausus Kuressaare politseijaoskonna piirkonna grupijuht Minna Raul.

"880 liiklusrikkujast, kes selle jõulukaardi said, nende hulgas oli 33 naist. Kõige rohkem rikkujaid on sündinud aastatel 2004 ja 2006, kõige noorem sari rikkuja sündis aastal 2008. Ligi kolmandik kõikidest rikkumistest olid kiiruseületamised," lisas ta.

Rekordrikkuja on 76-aastane Saaremaa mees

Ka Saaremaal on korduv liiklusrikkujate hulk hüppelise kasvu teinud. Kahel eelmisel aastal saadeti välja mõlemal kümme kaarti, tänavu aga 17.

"See näitab seda, et liiklussüüteod on aasta-aastalt nii Eestis kui ka Saare maakonnas kasvutrendis," nentis Raul.

Omaette kurioosum ehk Eesti rekordrikkuja on ka Saaremaalt. Ta on 76-aastane meesterahvas ja talle on määratud aasta jooksul 24 liiklusrikkumise eest rahalisi karistusi 4400 euro eest, mis politsei kinnitusel on siiani kõik maksmata.

Aga vaatamata nimetatud faktidele sõidab mees jätkuvalt juhtimisõigusega ringi liikluses.

"Tema rikkumised on olnud seotud liikluskindlustuseta sõiduki juhtimisega peamiselt, kuid sealhulgas on ka kinnitamata turvavööga, ilma ülevaatuseta ja vastassuunavööndis sõitmised. Lisaks veel mõningad muud rikkumised, mis tema nimekirjas on," ütles Raun.

"Meil on seadusandja loonud sellise olukorra, kus meil teatud rikkumiste puhul on võimalik rakendada hoiatusmenetlust ja muid tagajärgi sellega ei kaasne. Käesoleval juhul olemegi sellises olukorras, kus me oleme püüdnud inimesele selgitada rikkumiste tagajärgi ja see töö käib endiselt edasi igal kokkupuutel. Aga praegu saame öelda, et inimese riskikäitumine liikluses ei ole tänaseks endiselt muutunud," lisas ta.