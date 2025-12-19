X!

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

Eesti
PPA saadetud must jõulukaart.
PPA saadetud must jõulukaart. Autor/allikas: PPA
Eesti

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) saatis tänavusteks jõuludeks kokku 880 musta jõulukaarti neile, kes olid aasta jooksul liiklusrikkumisega politseile vahele jäänud vähemalt neli või enam korda ja selle eest ka rahalise karistuse saanud. Kokku määrati neile korduvrikkujatele liiklustrahve summas 820 000 eurot.

Kõige enam postitas politsei musti jõulukaarte liiklusrikkujatele Harjumaale, Ida-Virumaale ja Tartumaale. Harjumaale läks teele politsei poolt vastavalt 296 ja Hiiumaale, kus ka elanikke kümnetes kordades vähem, neli liikluskuulekusele manitsevat jõulusoovi.

Väljasaadetud kaartide hulk näitab seda, et olukord liikluses on aastaga halvenenud. Näiteks eelmisel aastal saadeti selliseid kaarte välja 30 võrra vähem.

"Me ei saada rõõmsaid jõulutervitusi inimestele, vaid selle kaardi eesmärk on koputada inimeste südametunnistusele, panna neid mõtlema natuke oma käitumisele liikluses. Osa inimesi saavad selle kaardi esimest korda, aga on 134 inimest, kes saavad selle juba mitmendat korda. Nad said selle ka eelmisel aastal ja 28 inimest on lausa sellist, kes on kolmel järjestikusel aastal selle sama kaardi saanud," lausus Kuressaare politseijaoskonna piirkonna grupijuht Minna Raul.

"880 liiklusrikkujast, kes selle jõulukaardi said, nende hulgas oli 33 naist. Kõige rohkem rikkujaid on sündinud aastatel 2004 ja 2006, kõige noorem sari rikkuja sündis aastal 2008. Ligi kolmandik kõikidest rikkumistest olid kiiruseületamised," lisas ta.

Rekordrikkuja on 76-aastane Saaremaa mees

Ka Saaremaal on korduv liiklusrikkujate hulk hüppelise kasvu teinud. Kahel eelmisel aastal saadeti välja mõlemal kümme kaarti, tänavu aga 17.

"See näitab seda, et liiklussüüteod on aasta-aastalt nii Eestis kui ka Saare maakonnas kasvutrendis," nentis Raul.

Omaette kurioosum ehk Eesti rekordrikkuja on ka Saaremaalt. Ta on 76-aastane meesterahvas ja talle on määratud aasta jooksul 24 liiklusrikkumise eest rahalisi karistusi 4400 euro eest, mis politsei kinnitusel on siiani kõik maksmata.

Aga vaatamata nimetatud faktidele sõidab mees jätkuvalt juhtimisõigusega ringi liikluses.

"Tema rikkumised on olnud seotud liikluskindlustuseta sõiduki juhtimisega peamiselt, kuid sealhulgas on ka kinnitamata turvavööga, ilma ülevaatuseta ja vastassuunavööndis sõitmised. Lisaks veel mõningad muud rikkumised, mis  tema nimekirjas on," ütles Raun.

"Meil on seadusandja loonud sellise olukorra, kus meil teatud rikkumiste puhul on võimalik rakendada hoiatusmenetlust ja muid tagajärgi sellega ei kaasne. Käesoleval juhul olemegi sellises olukorras, kus me oleme püüdnud inimesele selgitada rikkumiste tagajärgi ja see töö käib endiselt edasi igal kokkupuutel. Aga praegu saame öelda, et inimese riskikäitumine liikluses ei ole tänaseks endiselt muutunud," lisas ta.

TOP rikkujate elukoht maakonna järgi. Autor/allikas: PPA/rahvastikuregister

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:39

Müller: valitsus peab eelarveaugu lappimiseks leidma kärpe- ja maksutõusukohti Uuendatud

12:36

Kristjan Ilves hoiab suusasõidu järel 18. kohta

12:32

Washington kärbib USA firmade investeeringuid Hiina tehnoloogiasektorisse

12:31

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

12:30

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

12:30

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

12:16

Eesti Raudtee uueks juhiks saab Merle Kurvits

12:14

Madis Müller: euroala intressimäärad püsivad majanduse jaoks sobival tasemel

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18.12

Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone

18.12

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi Uuendatud

05:49

Venemaa mitmes linnas teatati plahvatustest ja elektrikatkestustest

06:39

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

18.12

Kohus ei rahuldanud Humala kaebust kapo vastu Uuendatud

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

04:33

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

ilmateade

loe: sport

12:36

Kristjan Ilves hoiab suusasõidu järel 18. kohta

12:10

NASCAR-i piloot hukkus koos perega lennuõnnetuses

11:50

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

11:17

Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele

loe: kultuur

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

10:57

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

09:25

Sõprus ja Elektriteater tähistavad kinokunsti sünnipäeva esimese naisrežissööri lühifilmidega

08:38

Pildid: soome skulptorid avasid Hobusepea galeriis näituse "Amuse"

loe: eeter

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

11:28

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

10:11

Mitmekesine linnarohelus treenib immuunsüsteemi

08:58

Päkapikuks hakanud Annabel: mul olid vajalikud eeldused olemas

Raadiouudised

09:50

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

09:45

Euroopa Liit annab Ukrainale 90 miljardi eurose ühislaenu

09:35

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (19.12.2025 09:00:00)

18.12

Päevakaja (18.12.2025 18:00:00)

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 15:00:00)

18.12

Ilm püsib sompus ja sajune

18.12

Tegevusterapeudid on ilma ligipääsust vajalikele digilahendustele

18.12

Uue õpikohustusega seotud määrused tekitavad koolides segadust

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo