Juhan Parts hakkas Tallinna linnapead nõustama

"Mis on nõuniku töö, seda teab ainult nõu saaja," ütles Parts naerdes vastuseks küsimusele, millist nõu ta uuele linnapeale annab.

Partsi sõnul kutsus teda nõunikuks Raudsepp ise. Partsi sõnul on Raudsepal häid eeldusi olukorda ja asju muuta.

"Ta on toonud välja kolm asja, mis on talle olulised: majandus, vaimne ruum ja perede kindlustunne. Minu roll on neil teemadel kaasa mõelda ja nõu anda," sõnas Parts.

Parts lisas, et peab väga oluliseks Raudsepa seisukohta, et temast saab kõigi tallinlaste linnapea.

"On oluline, et tahab olla kõigi linnakodanike, mitte ainult oma valijate linnapea. Valitud isik ei saa ainult oma valijaid esindada," sõnas Parts.

Ta lisas, et väga oluline on ka Raudsepa põhimõte, et "kurjuse vastu tuleb hakata headusega".

Partsi ametijuhendis on kirjas, et ta allub linnapea büroo juhile, kuid sisulise töö osas linnapeale.

Tallinna linnapea bürood juhib endine abilinnapea Karl Sander Kase. Lisaks Partsile on uute nõunikena tööle asunud Piret Pert ja Sander-Ville Võsa.

Kase: Parts hakkab Tallinna arengustrateegiat looma

Karl Sander Kase ütles ERR-ile, et Parts hakkab lahendama strateegilisi küsimusi. Parts hakkab saama 4000 euro suurust brutopalka.

"Tänase büroo meeskonna eesmärk oli tuua siia tugeva kompetentsi ja teadmiste pagasiga inimesed – Juhan Parts sellesse kategooriasse kindlasti kuulub. Ja kuna eesmärk on strateegilised küsimused linnas paika saada – olgu see majanduspoliitika, millest linnapea on korduvalt rääkinud, või erinevate pikaajaliste linna arengudokumentide avamine –, siis selle rolli Juhan Parts kindlasti täita suudab," rääkis Kase.

Kase sõnul võetakse lahti näiteks strateegiadokument Tallinn 2035.