Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees

{{1766299560000 | amCalendar}}
Ülemiste keskus
Ülemiste keskus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Riigi peaprokurör Astrid Asi ütles, et laupäevase Ülemiste keskuse plahvatusega seoses on kinni peetud 60-aastane Tallinnas elav mees, kelle motivatsioon oli kaubanduskeskusele kahju tekitada. Kaitsepolitseiameti hinnangul on Ülemiste keskuses juhtunu üksikjuhtum ning ohutase tõusnud ei ole.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson ütles pressikonverentsil, et plahvatus tekitati sihilikult ning juba laupäeva õhtuks oli kahtlustatava isik tuvastatud. Seetõttu saab tema sõnul öelda, et avalikkusele on oht maandatud.

"Ei ole  viidet et see oleks olnud seotud terrori, äärmuslusega või oleks olnud välisriigist juhitud," sõnas Palloson.

Riigi peaprokurör Astrid Asi ütles, et tegemist oli 60-aastase Tallinnas elava mehega, kes ei ole Eesti kodanik. Tegemist on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud isikuga.

Ta märkis, et prokuratuur taotleb kohtult tema vahistamist, hetkel käib tema ülekuulamine.

"On põhjust arvata, et teo motiiv oli isiklik kättemaks ja tingitud varasemast seotusest sama kaubanduskeskusega. Oli soov tekitada kahju kaubanduskeskusele," ütles Asi.

Asi sõnul oli lõhkekeha ise valmistatud.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev lisas, et vaatamata sellele, et kahtlustatav on kinnipeetud, on politsei lisanud turvatunde tõstmiseks patrulle.

Sündmuste varasem käik

Tallinna Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatas laupäeval prügikast, kus lähedal viibinud keskuse töötaja sai kannatada. Kannatanu vajas haiglaravi ent ei ole eluohtlikus seisus.

Kaitsepolitseiamet alustas juhtunu suhtes kriminaalmenetluse ning välistas terrorismiohu.

"Praegu ei viita miski sellele, et tegu oleks terrorismi või äärmuslusega seotud juhtumiga. Ohutase ei ole tõusnud ning senised tõendid viitavad üksikjuhtumile," lausus kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson pühapäeva hommikul saadetud pressiteates.

Päästeameti eksperdid vaatasid öö jooksul üle kõik kaubanduskeskuse prügikastid ja veendusid, et teisi seadeldisi ei ole. Lisaohtu ei tuvastatud.

"Plahvatus Eesti suurimas kaubanduskeskuses pühade-eelsel nädalavahetusel tekitab paljudes kindlasti hirmu ja segadust. Eesti inimeste turvatunde hoidmiseks otsustasime, et oleme pühade ajal rahvarohketes kohtades veelgi suuremate jõududega ja nähtavamad. Praeguse info pinnalt saame öelda, et inimestel ei ole põhjust enda käitumist muuta," sõnas PPA peadirektor Egert Belitšev.

Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse juht Tiia Nõmm teatas, et keskuses toimunud plahvatus oli kõigi jaoks ootamatu.

"Keskuse külastajate ja töötajate turvalisus on meie jaoks alati esmatähtis. Teeme tihedat koostööd uurimisorganitega, et toetada käimasolevat uurimist. Kuni see pole lõppenud, ei saa me juhtumi üksikasju kommenteerida. Soovime kannatanule kiiret paranemist," lausus Nõmm.

"Politsei- ja piirivalveamet andis meile kinnituse, et julgeolekuohtu ei ole ja keskuse võib külastajatele avada. Oleme üle vaadanud oma turvaprotseduurid ning kõigi külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks suurendanud keskuses valvemeeskonda. Kinnitame, et Ülemiste keskuses on turvaline ja külastajad on oodatud ostlema," lisas Nõmm.

Lisaks on politsei võtnud ühendust üle Eesti kaubanduskeskustega ja nende turvateenistusega ning saatnud neile käitumisjuhised.

Uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur ja viib läbi kaitsepolitseiamet.

Toimetaja: Johanna Alvin

