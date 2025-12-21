X!

Rootsi võimud kontrollisid sanktsioonide all olevat Vene konteinerlaeva

Venemaa konteinerlaev Adler Rootsi lähedal.
Venemaa konteinerlaev Adler Rootsi lähedal. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Rootsi võimud kontrollisid läinud ööl Edela-Rootsis Höganäsi lähedal ankrus seisnud Vene konteinerlaeva Adler. Kontroll jätkub veel ka pühapäeval.

Vene laev liikus laupäeva vastu ööl läbi Jüüti väina põhja poole, kui sellel tekkis mootoririke ning laev jäi Höganäsi lähedal ankrusse.

Rootsi meediaväljaande Sydsvenskan andmetel kuulub laev ettevõttele M Leasing, mis on USA ja EL-i sanktsioonide nimekirjades.

Ettevõtte laevad on transportinud Venemaale Põhja-Korea laskemoona, et seda Ukraina sõjas kasutada.

Lehe andmetel lahkus laev Peterburi lähedal asuvast Bronka sadamast neli päeva tagasi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

