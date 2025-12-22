Leedu võimuliit loobub rahvusringhäälingu seaduse kiirmenetlusest

Leedu valitsuskoalitsioon teatas esmaspäeval pärast kõnelusi president Gitanas Nauseda ja opositsiooniliidritega, et loobub plaanist menetleda kiirkorras rahvusringhäälingut LRT reguleerivat seadust ja valmistab veebruariks ette uue eelnõu.

Opositsioon teatas omakorda pärast esmaspäevast kohtumist, et lõpetab parlamendis obstruktsiooni.

Leedu president Gitanas Nauseda sõnul aitas kohtumine parlamendi juhtidega pingeid leevendada ning ta rõhutas, et olulisi muudatusi meediaseadusandluses ei tohiks kiirustades teha.

"Nii tõsiseid seadusemuudatusi ei saa kiirkorras menetleda. Kiirmenetlus tähendab erinevate seisukohtade või ekspertarvamuste kuulamata jätmist ja otsuste jõuga läbisurumist," ütles ta ajakirjanikele.

Presidendi sõnul nõustus võimuliit loobuma nn teerullitaktikast, samas kui opositsioon lubas obstruktsiooni lõpetada.

Parlamendi esimees Juozas Olekas ütles, et uued muudatused LRT peadirektori ametist vabastamise kohta koostatakse veebruariks.

"Leppisime kokku, et protsessi enam kiirkorras ei menetleta. Meil on umbes veebruarini aega jätkata konsultatsioone – nii valitsuskoalitsiooni ja opositsiooni vahel kui ka ekspertidega," ütles Olekas, lisades, et uus eelnõu parandab ettepanekuid ja aitab vähendada polariseerumist.

Olekase sõnul on endiselt ebaselge, kas muudatused võetakse vastu parlamendi erakorralisel istungjärgul või korralisel kevadistungjärgul.

"Mõni seadus ei saa oodata kevadistungjärguni ja valitsus on ka teistele sellistele eelnõudele tähelepanu juhtinud. Mis puudutab LRT muudatusi, siis leppisime kokku, et teeme tõsiseid jõupingutusi ühise eelnõu ettevalmistamiseks veebruariks. Mis edasi saab, sõltub asjaoludest – kas ootame kevadistungjärguni või liigume varem edasi," ütles ta.

Olekas rõhutas ka, et muudatuste väljatöötamisse kaasatakse opositsioon.

Nauseda sõnas, et arutada võiks ka ettepanekuid LRT nõukogu depolitiseerimiseks, lükates tagasi väited, nagu tegutseksid poliitiliste institutsioonide delegeeritud nõukogu liikmed poliitiliste juhiste järgi.

"Nad on sõltumatud isikud ega küsi juhiseid neilt, kes nad on esitanud. Mina pole kunagi andnud juhiseid, kuidas keegi peaks tegutsema," ütles ta.

Valitsuskoalitsioon kavatses muudatused vastu võtta neljapäeval, mis oleks võimaldanud LRT peadirektori tagandada nõukogu 12 liikmest seitsme salajasel hääletusel rahvusringhäälingu aastaaruande tagasilükkamise või juhi töökohustuste mittenõuetekohase täitmise alusel.

Eelnõu menetlus aga takerdus pärast seda, kui parlamendi kultuurikomisjoni esimees Kestutis Vilkauskas viidi juhtivkomisjoni istungi ajal haiglasse, mistõttu tühistati neljapäeva õhtuks kavandatud erakorraline täiskogu istung.

Reedel teatas võimuliit, et muudatuste vastuvõtmine lükkub järgmisesse aastasse. Olekase sõnul kaasatakse edasistesse aruteludesse tõenäoliselt ka eksperte ja avalikkuse esindajaid.

Kehtiva seaduse kohaselt saab peadirektori tagandada avalikul hääletusel, mis nõuab vähemalt kaheksa nõukogu liikme poolthäält ja seda ainult avalikes huvides.

Pingete leevendamiseks kutsusid Nauseda ja peaminister Inga Ruginiene eelmisel nädalal LRT nõukogu tagasi astuma, mis tooks automaatselt kaasa ringhäälingu peadirektori ja tema asetäitja tagasiastumise.

LRT ja professionaalsete ajakirjanike liidu sõnul ohustavad kiirkorras ja laiaulatusliku aruteluta esitatud muudatused rahvusringhäälingu sõltumatust ning meediavabadust.

Viimastel nädalatel on parlamendi ees toimunud mitu meeleavaldust, millest igaühel osales üle 10 000 inimese, et protestida korraldajate sõnul sõnavabadust ähvardava ohu vastu.