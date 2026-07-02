Leedu liidrid toetavad tuumarelvakeelu eemaldamist põhiseadusest

Nausėda ütles parlamendi ja valitsuse juhtidega kohtumise järel, et enamik fraktsioonijuhte nõustus, et põhiseaduse artikkel 137 on aegunud ja tuleks tühistada. Kuigi tühistamise osas valitseb üksmeel, on poliitikud endiselt eriarvamusel, kas muudatus tuleks ellu viia referendumi või seimi hääletuse teel.

Praegu sätestab põhiseaduse artikkel 137, et Leedu territooriumil ei tohi olla massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase.

President märkis, et Leedu on praktiliselt ainus NATO liikmesriik, mis on endale ise kehtestanud selliste relvade paigutamise keelu.

"Alles hiljuti tühistas sellise piirangu Soome, kus keeld oli sätestatud seadusega, mitte põhiseadusega. Täna leiame end NATO-siseselt omamoodi hallist tsoonist," ütles Nausėda.

"Oleks tõeliselt kahetsusväärne, kui me oleksime NATO raamistikus nõrk lüli või hall tsoon," lisas Nausėda.

Põhiseaduse muutmiseks on vaja 141-liikmelises parlamendis vähemalt 94 häält kahel eraldi hääletusel, mille vahe on vähemalt kolm kuud.

Seimi spiiker Juozas Olekas ütles, et 1992. aasta põhiseadus võeti vastu teistsugustes geopoliitilistes tingimustes ning NATO liikmena peab Leedu olema alliansi täieõiguslik osaline. Olekas rõhutas, et kuigi rahuajal Leetu tuumarelvi ei paigutataks, peab riik olema valmis heidutusstsenaariumideks.

Riigijuhid rõhutasid, et ka põhiseaduse muutmise korral järgib Leedu jätkuvalt tuumarelvade leviku tõkestamise lepingut ja teisi rahvusvahelisi konventsioone, millele ta on alla kirjutanud.

Olekase sõnul võidakse muudatusettepanek registreerida juba neljapäeval ja esitada seimi pikendatud kevadistungjärgul, mis võimaldaks keelu tühistamise lõpule viia aasta lõpuks.

Debati on ajendanud laiemad rahvusvahelised arengud, sealhulgas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ettepanekud Euroopa tuumaheidutussüsteemi loomiseks ja USA kaalutlused tuumarelvade võimalikuks paigutamiseks teistesse NATO riikidesse. Kaitseminister Robertas Kaunas on öelnud, et kuigi Leedu osaleb nendes aruteludes, paigutataks USA relvad riiki ainult kriisi või sõja korral.

President rõhutas, et Leedul peavad jääma "vabad käed" NATO heidutusmudelites osalemiseks ja seetõttu tuleb praegune põhiseaduslik piirang tühistada.