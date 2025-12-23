X!

Trump teatas uuest omanimelisest USA sõjalaevade klassist

Donald Trump teatas uuest USA sõjalaevade klassist
Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jessica Koscielniak
Ühendriikide president Donald Trump teatas esmaspäeval uuest USA sõjalaevade klassist, mis hakkab kandma tema nime.

"Trump-klassi laevadest saavad meie riigi ajaloo suurimad lahingulaevad. Suurim lahingulaev, mis maailma ajaloos eales ehitatud," ütles president ajakirjanikele oma Florida osariigis asuvas Mar-a-Lago maavalduses.

Presidendi sõnul ehitatakse esialgu kaks Trump-klassi laeva, kuid see arv võib oluliselt kasvada.

USA riigipea tegi avalduse koos Pentagoni juhi Pete Hegsethi, välisminister Marco Rubio ja mereväeminister John Phelaniga. Lähedalasuvatel stendidel võis näha kavandatavate kõrgtehnoloogiliste laevade pilte.

"See on vastukaal kõigile ja mitte ainult Hiinale. Me saame Hiinaga suurepäraselt läbi," vastas president diplomaatiliselt küsimusele, kas kavandatavad sõjalaevad on vastukaaluks Washingtoni rivaalile Pekingile.

Trumpi andmetel kaaluvad laevad 30 000 kuni 40 000 tonni ning on relvastatud rakettide ja suurtükkidega. Samuti veel arendusjärgus oleva relvastusega, mille hulgas on laserid ja hüperhelikiirusega raketid.

Trumpi sõnul on laevad võimelised kandma ka aatomirelvi tuumalõhkepeaga merelt lastavate tiibrakettide näol. Trump-klassi laevad saavad olema oluliselt suuremad kui olemasolevad USA hävitajad ja ristlejad.

"Me taastame Ameerika suure laevaehitusriigina. Me tagame, et Ühendriikidel on maailma võimsaim laevastik ja seda pikaks ajaks tulevikus, kus lahingulaevad aitavad teed rajada," kinnitas USA riigipea.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

