Hiina tollide mõju Eesti piimandusele on kaudne

Uuued Hiina tollimaksud puudutavad üle 10-protsendilise rasvasusega rõõska koort, värsket juustu, riivitud juustu, sulatud juustu, sinihallitusjuustu ja tavalist juustu.

"Eestist neid tooteid otse Hiina eksporditud ei ole. Eestist eksporditakse Hiina vadakupulbrit. Seega Hiina tollide mõju Eesti piimasektorile on pigem kaudne," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna juhataja Kristel Maidre.

"Toodete nimekirjas on ka juust, mis moodustab peaaegu 49 protsenti Eesti piimatoodete ekspordi väärtusest. Selle peamised sihtriigid on Itaalia, Saksamaa, Holland. Kui Hiina tollid mõjutavad nende riikide piimatoodete eksporti, siis võib ka meie toodete eksport nendesse riikidesse väheneda," lisas ta.

Möödunud aastal eksportisid statistikaameti andmetel Eesti ettevõtjad Hiina vadakupulbrit kolme miljoni euro ulatuses ja käesoleva aasta jooksul senini 1,4 miljoni euro ulatuses.

Nüüd Hiina poolt tollimaksustatud kaubagruppidest liikus möödunud aastal Eestist välja enam kui 10-protsendilise rasvasusega rõõska koort kokku 22,6 miljoni euro ulatuses, värsket juustu 42 miljoni euro ulatuses, riivitud juustu 22,8 miljoni euro ulatuses, sulatatud juustu 1,4 miljoni euro ulatuses, sinihallitusjuustu 0,5 miljoni euro ulatuses ning tavalist juustu 122 miljoni euro ulatuses.

Seega kokku eksportis Eesti Hiina tollide alla langenud tootegruppide tooteid möödunud aastal 211,3 miloni euro mahus. Eesti kogueksport oli möödunud aastal 16,6 miljardit eurot.

Hiina kaubandusministeerium teatas teisipäeval, et kehtestab peale uurimist Euroopa Liidu piimatoodetele riiklike subsiidumide tõttu tollimaksud.