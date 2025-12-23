Hiina kehtestas EL-i piimatoodetele kuni 42,7-protsendised tollimaksud

Tollide alla lähevad mitmed tooted, sealhulgas värske ja töödeldud juust, kohupiim, sinihallitusjuust ning teatud piima- ja kooretooted. Hiina kaubandusministeerium ei maininud piimapulbrit ega imiku piimasegu.

Peking teatas, et EL-ist pärit subsideeritud piimatooted kahjustavad Hiina kodumaist tööstust. Tollid jäävad vahemikku 21,9–42,7 protsenti, enamiku firmade jaoks jääb määr veidi alla 30 protsendi.

Hiina kaubandusministeeriumi koostatud ülevaade käsitleb uusi tollimakse mitmete ettevõtete lõikes. Peaaegu kõikide asjaomaste firmade suhtes hakkavad kehtima tollid 28,6 või 29,7 protsenti. Kõrgeim määr on reserveeritud Hollandi päritolu piimatoodete firmale FrieslandCampina.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Pekingi uued tollid võivad süvendada EL-i ja Hiina vahelisi kaubanduspingeid. EL leiab, et kaubandus on tasakaalustamata ja uurib Hiina ulatuslikke toetusi, mis moonutavad Euroopa turge.

EL kehtestas ka subsiidiumivastase uurimise tulemusel ajutised tasakaalustavad tollimaksud Hiinast pärit elektrisõidukite impordi suhtes.

Viimane Hiina samm suurendab nüüd veelgi survet EL-i põllumajandussektorile. Hiljuti avaldasid põllumehed Brüsselis meelt Mercosuri vabakaubandusleppe vastu.

EL nimetas Hiina 42,7-protsendiseid tolle piimatoodetele põhjendamatuks. "Meie hinnangul põhineb Hiina uurimine küsitavatel väidetel ja ebapiisavatel tõenditel ning seetõttu on meetmed põhjendamatud ja alusetud," ütles Euroopa Komisjoni esindaja.