Leedu kohus mõistis metsavenna monumenti rüvetanud kolm tallinlast vangi

Välismaa
Adolfas Ramanauskas-Vanagase monument
Adolfas Ramanauskas-Vanagase monument Autor/allikas: Facebook/Merkinės šauliai
Välismaa

Leedu kohus mõistis teisipäeval vangi kaks Eesti-Vene topeltkondandusega isikut ja ühe Vene kodaniku, kes rüvetasid Nõukogude-vastase vastupanuliikumise juhi mälestussammast ning abistasid välisriiki Leedu-vastases tegevuses.

Kaunase ringkonnakohus leidis, et mehed rüvetasid metsavendade juhi Adolfas Ramanauskas-Vanagasele püstitatud monumenti. Kohtu hinnangul kvalifitseerub meeste tegevus välisriigi abistamisena Leedu suhtes vaenulikes toimingutes.

Kohus määras Nikolai Silinile kolmeaastase, Anton Patrakovile nelja-aastase ja Konstantin Venkovile kahe ja poole aastase liitkaristuse.

Kolm süüdimõistetut elasid Tallinnas.

Patrakov on Vene kodanik, Silinil ja Venkovil on aga nii Vene kui ka Eesti kodakondsus.

Kõik kolm mõisteti süüdi mitmes kuriteos, sealhulgas välisriigi abistamises Leedu-vastases tegevuses, vara hävitamises või rikkumises ning haua või muu avaliku mälestuspaiga rüvetamises.

Kohtu teatel arvatakse karistusaja hulka alates eelmise aasta oktoobrist ja novembrist eelvangistuses ning Euroopa vahistamismääruse alusel vahi all viibitud aeg. Süüdimõistetutel reaalselt ära kanda umbes 14 kuud lühem karistus, kui neile kohtu poolt määrati.

Otsuse saab edasi kaevata 20 päeva jooksul.

Prokuratuuri andmetel tegutsesid mehed organiseeritud grupina ja täitsid Venemaa sõjaväeluure (GRU) ülesandeid, mille eesmärk on destabiliseerida Leedu riiki. Kohus kinnitas, et süüalused olid GRU-d Leedu-vastases tegevuses abistanud.

Vandaalitsemine leidis aset 2024. aasta jaanuaris Lõuna-Leedus Merkine linnas, kus Ramanauskas-Vanagase monument värviga üle kallati.

Ramanauskas-Vanagast peetakse Leedus rahvuskangelaseks, kuna ta juhtis pärast Teist maailmasõda relvastatud vastupanu Nõukogude võimu vastu.

Ta oli kooliõpetaja, kes liitus 1945. aastal pärast Leedu okupeerimist nõukogudevastase partisaniliikumisega. Temast sai liikumise üks silmapaistvamaid juhte.

Ramanauskas-Vanagas loobus aktiivsest relvastatud vastupanust 1950. aastate alguses ja varjas end koos perega kuni 1956. aastani, mil ta vangistati.

KGB piinas teda ja hukkas ta Vilniuses 1957. aastal.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LRT

