USA majandus kasvas kolmandas kvartalis 4,3 protsenti

Kaubandusministeerium teatas, et sisemajanduse kogutoodang ehk kõigi majanduses toodetud kaupade ja teenuste väärtus kasvas juulist septembrini kestnud kvartalis hooajaliselt ja inflatsiooniga korrigeeritud 4,3 protsendilise aastamääraga.

Kasv kiirenes eelmise kvartali 3,8 protsendilt ja ületas The Wall Street Journali küsitletud majandusteadlaste prognoosi 3,2 protsenti.

See on kiireim kasvumäär kahe aasta jooksul.

Need numbrid tähistavad valitsuse esimest ametlikku hinnangut kolmanda kvartali majanduskasvu kohta.

Kolmanda kvartali SKP näidu peamised panustajad olid tarbijakulutuste kiirenemine, mis kasvas 3,5 protsenti võrreldes teise kvartali 2,5 protsendiga, ja eksport, mis kasvas 8,8 protsenti võrreldes teise kvartali -1,8-ga.

President Donald Trump ütles teisipäeval, et raport peegeldab tema ulatuslikke tariife, mida ta kolmandas kvartalis märkimisväärselt tõstis. Pooleliolev Ülemkohtu kohtuasi võib aga tühistada paljud tema kehtestatud tariifid ja potentsiaalselt kaasa tuua importijatele suuri tagasimakseid.

Teiste näitajate seas näiteks tööturg on nõrgenenud, tööpuudus tõusis novembris 4,6 protsendini, mis on enam kui nelja aasta kõrgeim tase.

Jaemüük on aeglustunud isegi kui samal ajal kõrgema sissetulekuga leibkonnad jätkavad kulutamist, ja mõned jaemüüjad, näiteks Home Depot, on teatanud alla keskmisest tulust ja prognoosidest.

Inflatsioon püsib Föderaalreservi kahe protsendi eesmärgist kõrgemal, kuigi viimane novembrikuu aruanne näitas, et tarbijahinnad tõusid oodatust vähem, 2,7 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga.