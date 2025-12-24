Iisraeli uued asundused Läänekaldal pälvisid 14 riigi hukkamõistu
Iisraeli hiljutise heakskiidu uutele juudiasundustele okupeeritud Läänekaldal mõistsid kolmapäeval hukka 14 riiki, nende hulgas Prantsusmaa, Suurbritannia, Kanada ja Jaapan.
"Meie – Belgia, Kanada, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Island, Iirimaa, Jaapan, Malta, Madalmaad, Norra, Hispaania ja Ühendkuningriik – mõistame hukka Iisraeli julgeolekukabineti heakskiidu 19 uuele asundusele okupeeritud Läänekaldal," seisis Prantsusmaa välisministeeriumi edastatud ühisavalduses.
"Kordame oma selget vastuseisu igasugusele annekteerimisele ja asunduspoliitika laiendamisele," lisati avalduses.
