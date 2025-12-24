Iisraeli uued asundused Läänekaldal pälvisid 14 riigi hukkamõistu

"Kordame oma selget vastuseisu igasugusele annekteerimisele ja asunduspoliitika laiendamisele," lisati avalduses.

"Meie – Belgia, Kanada, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Island, Iirimaa, Jaapan, Malta, Madalmaad, Norra, Hispaania ja Ühendkuningriik – mõistame hukka Iisraeli julgeolekukabineti heakskiidu 19 uuele asundusele okupeeritud Läänekaldal," seisis Prantsusmaa välisministeeriumi edastatud ühisavalduses.

Iisraeli hiljutise heakskiidu uutele juudiasundustele okupeeritud Läänekaldal mõistsid kolmapäeval hukka 14 riiki, nende hulgas Prantsusmaa, Suurbritannia, Kanada ja Jaapan.

