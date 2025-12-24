X!

Iisraeli uued asundused Läänekaldal pälvisid 14 riigi hukkamõistu

Välismaa
Okupeeritud Läänekallas.
Okupeeritud Läänekallas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Iisraeli hiljutise heakskiidu uutele juudiasundustele okupeeritud Läänekaldal mõistsid kolmapäeval hukka 14 riiki, nende hulgas Prantsusmaa, Suurbritannia, Kanada ja Jaapan.

"Meie – Belgia, Kanada, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Island, Iirimaa, Jaapan, Malta, Madalmaad, Norra, Hispaania ja Ühendkuningriik – mõistame hukka Iisraeli julgeolekukabineti heakskiidu 19 uuele asundusele okupeeritud Läänekaldal," seisis Prantsusmaa välisministeeriumi edastatud ühisavalduses.

"Kordame oma selget vastuseisu igasugusele annekteerimisele ja asunduspoliitika laiendamisele," lisati avalduses.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:24

Iisraeli uued asundused Läänekaldal pälvisid 14 riigi hukkamõistu

21:37

Paavst: Venemaa lükkas tagasi palve jõulurahuks Uuendatud

21:37

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:16

Esimesel jõulupühal tuleb kuni seitse kraadi sooja

21:12

Reformiga tahetakse raske haigusega inimesel hooldekodu leidmine kergemaks teha

21:10

Läti valitsus tahab, et raudtee ehitataks Riia lennujaama ja Imanta vahele

21:10

Viimase hetke kingiostjaid leidub igal aastal

20:32

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

19:15

Iisrael investeerib kümnendiga relvatööstusesse 110 miljardit dollarit Uuendatud

18:30

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21:37

Paavst: Venemaa lükkas tagasi palve jõulurahuks Uuendatud

12:02

Oleg Gross: Eestis ei ole turumajandust

14:29

Zelenski avalikustas uue USA ja Ukraina kava Venemaa sissetungi lõpetamiseks Uuendatud

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Leedu kohus mõistis metsavenna monumenti rüvetanud kolm tallinlast vangi

09:26

Uued Epsteini toimikud sisaldavad mitmeid viiteid Trumpile

23.12

2025. aasta võib tuua kaasa madala sündimuse rekordi

23.12

Sõja 1399. päev. Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast Uuendatud

23.12

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

ilmateade

loe: sport

20:32

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

17:39

Jõululaps Anett Kontaveit tähistab ümmargust sünnipäeva

16:54

Olümpiasportlaste teekonda saab nüüd toetada ühe telefonikõnega

16:08

Viiekordne suurturniiri võitja Koepka lahkub LIV-sarjast

loe: kultuur

16:24

"Avatar: tuli ja tuhk" kogus avanädalavahetusel üle 25 000 külastuse

12:32

Aavik: ei oleks arvanud, et üks viiuldaja võib kultuuridiplomaatiaga tegeleda

12:02

Carnegie Halli kunstiline juht: Pärt on meie aja üks suurimaid mõjutajaid

11:43

Garmen Tabor: riigiteatri näitleja elu ei ole lihtsam kui vabakutselisel

loe: eeter

13:38

Sal-Saller elust Soomes: läksin kuulsaks stuudiotehnikuks, aga tegelikult olin koristaja

12:38

Galerii: ETV jõulustuudio toob kokku pered kaugelt ja lähedalt

12:32

Aavik: ei oleks arvanud, et üks viiuldaja võib kultuuridiplomaatiaga tegeleda

12:02

Carnegie Halli kunstiline juht: Pärt on meie aja üks suurimaid mõjutajaid

Raadiouudised

17:55

Eesti perede jaoks on kuuse tuppa toomine oluline osa jõuludest

17:50

ÜRO Julgeolekunõukogu arutas USA ja Venezuela suhteid

23.12

Päevakaja (23.12.2025 18:00:00)

23.12

E-Piim: Hiina tollid mõjutavad nii otse kui ka kaudselt

23.12

Riik soovib võrdõigusvoliniku tööpõldu laiendada

23.12

Tervisekassa juhiks saab pikalt Estonian Celli juhtinud Siiri Lahe

23.12

Riik soovib eriõdede abiga võtta arstidelt koormust

23.12

Ministeerium soovib hakata ülikoolide rahastamisel arvestama lõpetanute arvu

23.12

Raadiouudised (23.12.2025 15:00:00)

23.12

Raadiouudised (23.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo