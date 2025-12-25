X!

Islandil mõõdeti jõululaupäeval pea 20 kraadi sooja

Mäed Islandil.
Mäed Islandil. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Islandil langes jõululaupäeval detsembrikuu soojarekord, kui saare idarannikul mõõdeti õhutemperatuuriks 19,8 kraadi sooja.

Islandil langes jõululaupäeval soojarekord, kui saareriigi idarannikul väikeses Seyðisfjörðuri külas mõõdeti 19,8 kraadi sooja.

Eelmine detsembrikuu soojarekord, 19,7 kraadi, mõõdeti Islandil kuus aastat tagasi.

Meteoroloog Einar Sveinbjörnsson ütles, et tegu on uskumatute soojakraadidega detsembri kohta. Soojarekord mõõdeti õhtul kell 11. 

"Jõuluöö on veel noor ja ei või välistada, et temperatuur kerkib veel kõrgemale idas selles eriti soojas õhumassis, mis meie kohal praegu on," lausus ta.

Meteoroloog Birgir Örn Höskuldsson Islandi ilmateenistusest selgitas erakordselt sooja ilma Islandi rahvusringhäälingule sellega, et soe ilm ja tugev tuul põhjustasid mägedes fööni ja sellisel juhul õhk soojeneb allapoole jõudes.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Yle, RUV

Islandil mõõdeti jõululaupäeval pea 20 kraadi sooja

