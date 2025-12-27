Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused

USA president Donald Trump ütles Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski pühapäeval toimuva Florida-visiidi eel, et tema arvates on Venemaa ja Ukraina vahel rahu sõlmimiseks hea võimalus.

"Noh, ma arvan, et meil on selleks head võimalused," ütles Trump väljaandele New York Post 26. detsembri õhtul antud telefoniintervjuus.

"Ma arvan, et nad tahavad seda teha praegu ja ma arvan, et Venemaa tahab seda teha. Aga iga kord, kui üks tahab seda teha, siis teine ​​mitte," lisas Trump.

Trump ütles need laused enne kavandatavat kohtumist Zelenskiga tema Mar-a-Lago residentsis 28. detsembril. Zelenski esitab seal uue 20-punktilise rahuplaani, mis on Trumpi läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri novembris koostatud 28-punktilise plaani muudetud versioon.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on seni sellele vastanud vaikimisega. Tema peamine nõudmine on olnud Ukraina loobumine kontrollist Donetski oblasti ülejäänud kindlustatud alade üle.

Trump ütles eraldi intervjuus väljaandele Politico, et ta pole Zelenski plaani veel heaks kiitnud. "Tal pole midagi enne, kui ma selle heaks kiidan. Seega näeme, mis tal on," ütles Trump.

Trump on läbirääkimiste käigus vaheldumisi ilmutanud optimismi ja pettumust, vihjates kohati, et ta on protsessist loobumise lähedal. Augustis Alaskal peetud kohtumiselt Putiniga lahkus ta uskudes, et rahu on käeulatuses, pärast seda, kui Venemaa juht andis märku avatusest rahvusvahelistele rahuvalvajatele sellistest riikidest nagu Prantsusmaa ja Ühendkuningriik.

See hoog hiljem soikus pärast seda, kui Putin keeldus osalemast kahepoolsel tippkohtumisel Zelenskõiga, mida Trump oli taotlenud.

Zelenski kinnitas 26. detsembril, et kohtub Trumpiga 28. detsembril osana jätkuvatest pingutustest lõpetada Venemaa peaaegu neli aastat kestnud täiemahuline sissetung Ukrainasse.

"Me ei kaota ühtegi päeva. Oleme kokku leppinud kohtumise kõrgeimal tasemel – president Trumpiga lähitulevikus," kirjutas Zelenskõi sotsiaalmeediakanalis X 26. detsembril pärast Ukraina delegatsiooni juhilt Rustem Umerovilt saadud ülevaadet. "Enne uut aastat saab palju otsustada," ütles ta.

Zelenski teatas ka, et kõnelused keskenduvad julgeolekugarantiidele, majanduskoostööle ja lahendamata küsimustele, sealhulgas Donbassile ja Zaporižžja tuumaelektrijaamale.

Ta lisas, et 20-punktiline rahuplaan on 90 protsendi ulatuses valmis ja kirjeldas kohtumist Trumpiga kui võimalust see lõpule viia.

"See pole lihtne ja keegi ei ütle, et see on kohe 100-protsendiliselt valmis. Sellegipoolest peame kasutama iga kohtumist ja iga vestlust, et meid soovitud tulemusele lähemale viia," ütles Zelenski.

Ukraina president märkis ka, et ei arutle praegu selle üle, kas Venemaa ettepaneku vastu võtab, öeldes, et Moskva väldib korduvalt igasuguse lepingu sõlmimist.

"Ukraina näitab oma seisukohta, see on konstruktiivne. Ja kui Venemaa ei nõustu, tähendab see, et surve ei ole piisav. Ma tahan sellest rääkida ka Ameerika Ühendriikide presidendiga," ütles Zelenski.

Zelenski ütles ka, et Ukraina võiks sõja ajal korraldada valimised või referendumi, kui tagatakse piisavad julgeolekutingimused: "Partneritel on piisavalt jõudu, et sundida Venemaad tagama piisav turvalisus Ukraina presidendivalimiste korraldamiseks või referendumi läbiviimiseks."

"On õiglane, et Ukraina saatuse otsustab Ukraina rahvas," lisas Zelenski.

Zelenski: USA pakkus Ukrainale julgeolekutagatisi 15 aastaks

USA pakkus Ukrainale julgeolekutagatisi 15 aastaks võimalusega neid pikendada, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel telefoniintervjuus veebiväljaandele Axios.

Ta ütles, et enamik USA ja Ukraina kahepoolsete lepingute aspekte on juba määratletud ja koondatud viieks dokumendiks, kuigi võiks lisada veel ühe.

Julgeolekugarantiide kohta ütles Zelenskõ: "Ma arvan, et oleme nende dokumentidega valmis," kuigi on veel mõned tehnilised asjad, mida tuleb edasi arutada."

Üks neist on lepingu kestus. USA pakkus välja 15-aastase pakti, mida saaks pikendada.

"Ma arvan, et meil on vaja rohkem kui 15 aastat," ütles Zelenski, lisades, et ta peaks seda suureks eduks, kui USA president Donald Trump sellega pühapäevale kavandatud kohtumisel nõustuks.

Zelenski sõnul on ta valmis panema Trumpi sõja lõpetamise plaani üleriigilisele rahvahääletusele, kui Venemaa nõustub vähemalt 60-päevase relvarahuga.

President märkis, et sellise rahvahääletuse korraldamine tekitaks märkimisväärseid poliitilisi, logistilisi ja julgeolekualaseid väljakutseid.

Kui referendum toimub Venemaa jätkuvate rünnakute all, siis lõpeb see halvasti. Inimesed näevad kõigist julgeolekutagatiste ja majandusliku kasu juttudest hoolimata rakette, ütles ta.

"Parem on üldse mitte referendumit korraldada, kui korraldada selline, kus inimestel pole võimalust hääletada," lausus Zelenski.