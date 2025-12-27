Netanyahu kohtub esmaspäeval USA-s Trumpiga

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu reisib Ühendriikidesse sel aastal juba viiendat korda.

Kohtumine toimub ajal, mil USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ja piirkondlikud vahendajad töötavad selle nimel, et liikuda edasi Iisraeli ja Hamasi vahelise Gaza relvarahuleppe teise etapiga.

Trump ütles detsembri keskel ajakirjanikele, et Netanyahu külastab teda tõenäoliselt jõulude ajal Floridas.

"Ta sooviks minuga kohtuda. Me ei ole seda ametlikult kokku leppinud, kuid ta tahaks minuga kohtuda," ütles Trump enne oma Mar-a-Lago kuurorti lahkumist.

Iisraeli ajaleht Yedioth Ahronoth teatas kolmapäeval, et kohtumisel arutatakse laia valikut piirkondlikke teemasid, sealhulgas Iraani küsimust, kõnelusi Iisraeli-Süüria julgeolekuleppe üle, relvarahu Hizbollah'ga Liibanonis ja Gaza kokkuleppe järgmisi etappe.

Iisraeli-Hamasi relvarahu on habras, kuna mõlemad pooled süüdistavad teineteist rikkumistes ning vahendajad kardavad, et pooled venitavad leppega edasi liikumist.

Teise etapi kohaselt peab Iisrael Gazas oma positsioonidelt tagasi tõmbuma, Hamasi asemel hakkama Palestiina territooriumi valitsema ajutine võim ning piirkonda paigutatama rahvusvahelised stabiliseerimisjõud.

Samuti sisaldab see sätet, mille kohaselt peab Hamas relvad maha panema, mis on aga kokkuleppe peamine komistuskivi.

Reedel teatas USA uudisteväljaanne Axios, et Trumpi ja Netanyahu kohtumine on kokkuleppe järgmiste sammudega edasiliikumiseks võtmetähtsusega.

Axios teatas viitega valitsusallikatele, et Trumpi administratsioon soovib kuulutada Gazas võimalikult kiiresti välja tehnokraatide valitsuse ja paigutada piirkonda stabiliseerimisjõud.

Väljaanne teatas, et Trumpi administratsiooni kõrged ametiisikud on muutunud üha pettunumaks, kuna Netanyahu on astunud samme hapra relvarahu õõnestamiseks ja rahuprotsessi pidurdamiseks.

Yedioth Ahronoth kirjutas, et Netanyahu jaoks on tõenäoliselt päevakorra tipus Iraani väljavaade taastada oma tuumaprogramm ja ballistiliste rakettide võimekus.