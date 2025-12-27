X!

Netanyahu kohtub esmaspäeval USA-s Trumpiga

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtub viiendat korda president Donald Trumpiga,
Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Evelyn Hockstein
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu suundub pühapäeval Ühendriikidesse ja kohtub päev hiljem Floridas president Donald Trumpiga, ütles Iisraeli ametiisik laupäeval AFP-le.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu reisib Ühendriikidesse sel aastal juba viiendat korda.

Kohtumine toimub ajal, mil USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ja piirkondlikud vahendajad töötavad selle nimel, et liikuda edasi Iisraeli ja Hamasi vahelise Gaza relvarahuleppe teise etapiga.

Trump ütles detsembri keskel ajakirjanikele, et Netanyahu külastab teda tõenäoliselt jõulude ajal Floridas.

"Ta sooviks minuga kohtuda. Me ei ole seda ametlikult kokku leppinud, kuid ta tahaks minuga kohtuda," ütles Trump enne oma Mar-a-Lago kuurorti lahkumist.

Iisraeli ajaleht Yedioth Ahronoth teatas kolmapäeval, et kohtumisel arutatakse laia valikut piirkondlikke teemasid, sealhulgas Iraani küsimust, kõnelusi Iisraeli-Süüria julgeolekuleppe üle, relvarahu Hizbollah'ga Liibanonis ja Gaza kokkuleppe järgmisi etappe.

Iisraeli-Hamasi relvarahu on habras, kuna mõlemad pooled süüdistavad teineteist rikkumistes ning vahendajad kardavad, et pooled venitavad leppega edasi liikumist.

Teise etapi kohaselt peab Iisrael Gazas oma positsioonidelt tagasi tõmbuma, Hamasi asemel hakkama Palestiina territooriumi valitsema ajutine võim ning piirkonda paigutatama rahvusvahelised stabiliseerimisjõud.

Samuti sisaldab see sätet, mille kohaselt peab Hamas relvad maha panema, mis on aga kokkuleppe peamine komistuskivi.

Reedel teatas USA uudisteväljaanne Axios, et Trumpi ja Netanyahu kohtumine on kokkuleppe järgmiste sammudega edasiliikumiseks võtmetähtsusega.

Axios teatas viitega valitsusallikatele, et Trumpi administratsioon soovib kuulutada Gazas võimalikult kiiresti välja tehnokraatide valitsuse ja paigutada piirkonda stabiliseerimisjõud.

Väljaanne teatas, et Trumpi administratsiooni kõrged ametiisikud on muutunud üha pettunumaks, kuna Netanyahu on astunud samme hapra relvarahu õõnestamiseks ja rahuprotsessi pidurdamiseks.

Yedioth Ahronoth kirjutas, et Netanyahu jaoks on tõenäoliselt päevakorra tipus Iraani väljavaade taastada oma tuumaprogramm ja ballistiliste rakettide võimekus.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

17:15

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

17:13

Võiduseeriat jätkanud City kerkis vähemalt paariks tunniks esikohale

17:10

16:37

Austerlanna pälvis suurslaalomis kolmanda võidu

15:50

Poseidoni naiskond võitis kolm penaltiseeriat järjest ja sai esikoha

15:15

Maarja Vaino: mööduv aasta on ennekõike olnud eesti naiskirjanike aasta

15:10

Austerlane napsas Livigno ülisuurslaalomis kolme šveitslase ees võidu

15:09

Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

14:41

Koit Toome: tänavune aasta tõi mulle üle pikkade aastate uue hingamise

14:34

Neljane tagaliin tõi ManU-le võidu ja tõstis nad tabelis Liverpoolist mööda

