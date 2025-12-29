Florida kõnelused: Trump teatas valmisolekust sõita Ukrainasse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump kohtusid Floridas Mar-a-Lagos ning Trump teatas pärast kohtumist valmisolekust sõita Ukrainasse ja esineda ülemraadale, kui see aitab kaasa kokkuleppe saavutamisele. Zelenski teatas, et USA julgeolekutagatistes Ukrainale on kokku lepitud.

"Ma pole kindel, kas see on tõesti vajalik, kuid kui see aitab päästa 25 000 elu kuus või kui palju tahes, siis ma olen kindlasti valmis seda tegema," ütles Trump Floridas oma Mar-a-Lago häärberis.

Donbassi küsimust Zelenski ja Trumpi kõnelustel ei lahendatud. Trump rääkis, et tegemist on keerulise küsimusega, kuid leidis, et see on lahendatav, vahendas Ukrainska Pravda.

"See on lahendamata, kuid sellele ollakse palju lähemal. See on väga raske küsimus, kuid usun, et see saab lahendatud," ütles Trump ajakirjanikele vastuseks Donbassi puudutavale küsimusele.

Trump ütles veel, et selgus Ukraina sõja lõppemise osas võib saabuda nädalatega. Ta viitas võimalikele edasistele kõnelustele Euroopa liidritega Washingtonis.

"Kui läheb tõesti hästi, siis ehk mõni nädal, kui läheb halvasti, siis kauem," ütles Trump.

Lisaks tegi Trump teatavaks Ukraina ja Venemaaga kõnelusi jätkava meeskonna koosseisu.

"Töögruppi kuuluvad Steve Witkoff, Jared Kushner, kindral John Caine, Marco Rubio ja veel mõned inimesed ja tõenäoliselt Pete Hegseth," ütles Trump.

"20-punktilises plaanis on 90 protsendi ulatuses kokku lepitud, USA julgeolekugarantiides on 100 protsendi ulatuses kokku lepitud, USA ja EL-i ühistes julgeolekugarantiides Ukrainale on peaaegu kokku lepitud," ütles Zelenski.

Pärast kõnelusi toimus ka videokõne Euroopa liidritega. Soome president Alexander Stubb ütles, et sellest võtsid osa Prantsuse president Emmanuel Macron, Poola riigipea Karol Nawrocki, Briti peaminister Keir Starmer, Itaalia valitsusjuht Giorgia Meloni, Norra peaminister Jonas Gahr Støre, Saksa kantsler Friedrich Merz, NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Von der Leyen teatas, et viimastel kõnelustel tehti häid edusamme.

"Tehti häid edusamme, mida me tervitasime. Euroopa on valmis jätkama koostööd Ukraina ja meie USA partneritega, et kindlustada seda edu. Nende jõupingutuste aluseks on raudkindlad julgeolekutagatised esimesest päevast alates," ütles von der Leyen.