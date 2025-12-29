Pateli sõnul uurib FBI somaali kogukonnale omistatud ulatuslikku petuskeemi

USA võimud süüdistavad Minnesota osariigis elavat somaali kogukonda ulatuslikus petuskeemis ning Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel teatas, et agentuur suunas osariiki petuskeemide lammutamiseks lisapersonali ja -ressursse.

Patel teatas, et agentuur on juba lammutanud 250 miljoni dollari suuruse petuskeemi, mille käigus varastati pandeemia ajal abi vajavatele lastele mõeldud föderaalset toiduabi. Pateli sõnul eeldab FBI, et see skeem on vaid suure jäämäe tipp.

Pateli kommentaarid tulevad pärast seda kui ulatuslik petuskeem tõi USA somaali kogukonna üleriikliku tähelepanu alla. Föderaalprokurörid hindavad, et skeemide kaudu varastati mitu miljardit dollarit.

FBI direktor teatas veel, et on teadlik hiljutistest teadetest, mis viitavad sõltumatu ajakirjaniku Nick Shirley raportile Minneapolises asuva lastehoiu kohta, mis sai neli miljonit dollarit. Väidetavalt ei olnud aga seal lastehoius üldse lapsi.

Minnesota petuskeemis on süüdi mõistetud juba ligi 60 inimest ning võimud nimetavad juhtumit riigi suurimaks koroonapandeemia ajal toimunud petuskeemiks. Veel 78 inimesele on esitatud süüdistus.

Telekanal CBS News teatas viitega Minnesota prokuratuurile, et enamik inimesi, keda süüdistatakse petuskeemides, on Somaalia päritolu.

Ajaleht The New York Times teatas, et võimude andmetel on viimase viie aasta jooksul loodud Minnesota somaalia kogukonnas mitu petuskeemi. Väidetavalt on mitmed inimesed loonud ettevõtteid, mis esitasid föderaalagentuuridele miljonite dollarite ulatuses arveid sotsiaalteenuste eest, mida kunagi ei osutatudki.

FBI ei avaldanud Pateli kommentaari kohta täiendavat teavet. Minnesota osariigi demokraadist kuberneri Tim Walzi büroo ei vastanud kohe uudisteagentuuri Reuters kommentaaritaotlustele.