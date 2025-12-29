X!

Pateli sõnul uurib FBI somaali kogukonnale omistatud ulatuslikku petuskeemi

Välismaa
FBI juht Kash Patel
FBI juht Kash Patel Autor/allikas: SCANPIX/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Välismaa

USA võimud süüdistavad Minnesota osariigis elavat somaali kogukonda ulatuslikus petuskeemis ning Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel teatas, et agentuur suunas osariiki petuskeemide lammutamiseks lisapersonali ja -ressursse.

Patel teatas, et agentuur on juba lammutanud 250 miljoni dollari suuruse petuskeemi, mille käigus varastati pandeemia ajal abi vajavatele lastele mõeldud föderaalset toiduabi. Pateli sõnul eeldab FBI, et see skeem on vaid suure jäämäe tipp. 

Pateli kommentaarid tulevad pärast seda kui ulatuslik petuskeem tõi USA somaali kogukonna üleriikliku tähelepanu alla. Föderaalprokurörid hindavad, et skeemide kaudu varastati mitu miljardit dollarit. 

FBI direktor teatas veel, et on teadlik hiljutistest teadetest, mis viitavad sõltumatu ajakirjaniku Nick Shirley raportile Minneapolises asuva lastehoiu kohta, mis sai neli miljonit dollarit. Väidetavalt ei olnud aga seal lastehoius üldse lapsi. 

Minnesota petuskeemis on süüdi mõistetud juba ligi 60 inimest ning võimud nimetavad juhtumit riigi suurimaks koroonapandeemia ajal toimunud petuskeemiks. Veel 78 inimesele on esitatud süüdistus.

Telekanal CBS News teatas viitega Minnesota prokuratuurile, et enamik inimesi, keda süüdistatakse petuskeemides, on Somaalia päritolu.

Ajaleht The New York Times teatas, et võimude andmetel on viimase viie aasta jooksul loodud Minnesota somaalia kogukonnas mitu petuskeemi. Väidetavalt on mitmed inimesed loonud ettevõtteid, mis esitasid föderaalagentuuridele miljonite dollarite ulatuses arveid sotsiaalteenuste eest, mida kunagi ei osutatudki. 

FBI ei avaldanud Pateli kommentaari kohta täiendavat teavet. Minnesota osariigi demokraadist kuberneri Tim Walzi büroo ei vastanud kohe uudisteagentuuri Reuters kommentaaritaotlustele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, CBS News, The New York Times

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:04

USA keelustas Hiina päritolu uued droonid

08:55

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

08:36

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

08:21

Populaarne kuuldemängusari "Reis loomariigis" alustab uute osadega

08:20

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

08:19

Pateli sõnul uurib FBI somaali kogukonnale omistatud ulatuslikku petuskeemi

08:00

Minu elu muutnud raamat | Pamela Samel ja "Kes armastab, ei hammusta"

07:03

Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused

07:02

Eestlased eelistavad peaministrina Reinsalu, muu rahvus Kõlvartit

06:40

Kaupo Rosin: Venemaal ei ole hetkel kavatsust rünnata mõnda Balti riiki

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

28.12

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

28.12

Regionaalhaigla EMO on hädas gripihaigete suure hulgaga

28.12

Trump ja Zelenski kohtuvad Floridas Uuendatud

28.12

Päästeamet on saanud tormi tõttu 514 väljakutset Uuendatud

28.12

Kaju: USA rolli muutumine maailmapoliitikas toimuks ka mõne teise presidendi ajal

28.12

Laupäevane torm tekitas Soome elektrivõrgule kümne aasta suurima kahju

27.12

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

28.12

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

27.12

Mõttekoda ECFR: Venemaa ei suudaks lähiajal Eestit rünnates edu saavutada

ilmateade

loe: sport

08:55

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

08:20

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

00:50

Rahvahääletus: Jefimova võitis mäekõrguse eduga

00:14

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

loe: kultuur

08:36

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

08:00

Minu elu muutnud raamat | Pamela Samel ja "Kes armastab, ei hammusta"

28.12

Uku Uusberg: ükskõik kui raske on olnud, rõõm teatrikunstist pole murdunud

28.12

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

loe: eeter

08:21

Populaarne kuuldemängusari "Reis loomariigis" alustab uute osadega

28.12

Aasta kodutütar Kristin Kasemets: on hea tunne, et abi on alati käeulatuses

28.12

Annika Laats: teisele pelgupaigaks olemine aitab meil endil kogeda igavikku

28.12

Mari Kalkun: tähtis on hoida juured maas, et ladvad saaksid laiali sirutuda

Raadiouudised

28.12

Maakonnanotarite tasud on ajale jalgu jäänud

28.12

Päevakaja (28.12.2025 18:00:00)

27.12

Päevakaja (27.12.2025 18:00:00)

27.12

Saarte praamipileti soodustus kehtib püsielanikele 31. detsembri seisuga

27.12

Muuseumid muudavad külastajate vähesuse tõttu lahtiolekuaegu

27.12

Tartu on hädas jalgrattavarastega

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo