X!

USA valitsus külmutab sotsiaalteenuste rahastuse mitmes demokraatide osariigis

Välismaa
Minnesota osariigis asuvad lastehoiud sattusid üleriikliku tähelepanu alla
Minnesota osariigis asuvad lastehoiud sattusid üleriikliku tähelepanu alla Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Tim Evans
Välismaa

USA president Donald Trumpi administratsioon kavatseb külmutada 10 miljardi dollari väärtuses toetusi, mis on mõeldud lastehoiuks, sotsiaalteenusteks ja vähekindlustatud perede rahaliseks abistamiseks viies demokraatide juhitud osariigis. Otsus järgneb Minnesota osariigis avastatud suurele petuskeemile.

Trumpi administratsiooni kõrged ametnikud teatasid, et külmutavad pettusekahtluste tõttu sotsiaalteenuste rahastuse California, Colorado, Illinois' ja New Yorgi osariigis.

Eelmisel nädalal peatas USA valitsus somaali kogukonnaga seostatud pettusesüüdistuste tõttu Minnesota osariigi föderaalse lastehoiurahastuse. Wall Street Journal märgib, et puuduvad andmed, et teiste demokraatide juhitud osariikide kohta oleks esitatud sarnaseid süüdistusi

USA tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeerium (HHS) külmutab viies osariigis rahaeraldised, mis pärinevad lastehoiu arengufondist (Child Care Development Fund), puudustkannatavate perede ajutise abi programmist (TANF) ja sotsiaalteenuste toetusfondist (Social Services Block Grant). Viimane võimaldab osariikidel kohandada teenuseid vastavalt elanikkonna vajadustele.

Kahe New York Timesi allika sõnul jäävad Minnesota, New York, California, Illinois ja Colorado ilma umbes seitsmest miljardist dollarist, mis oli ette nähtud TANF-i programmi tarbeks, mis pakub lastega leibkondadele otsest rahalist toetust.

Samade allikate väitel kaotavad viis osariiki ligipääsu ka ligi 2,4 miljardile dollarile lastehoiu arengufondist, mis toetab töötavate vanemate lastehoidu, ning umbes 870 miljonile dollarile sotsiaalteenuste toetustest, mis on suunatud peamiselt riskirühma kuuluvatele lastele.

Kavandatav külmutamine näib olevat jätk eelmisel nädalal tehtud otsusele peatada 185 miljoni dollari suurune iga-aastane toetus Minnesota päevahoidudele. Uurijate sõnul on osariigis avastatud üle tosina sotsiaalabipettuse skeemi, mis on tekitanud maksumaksjatele miljardite dollarite ulatuses kahju.

New York Post kirjutas rahastuse külmutamisest ja pettusekahtlustest juba varem ning president Trump jagas uudist sotsiaalmeedias.

"Valitsusvõimu kasutamine kõige haavatavamatele ameeriklastele kahju tegemiseks on ebamoraalne ja õigustamatu," ütles senaator Kirsten Gillibrand (demokraat, New York) oma avalduses. "Asjal pole mingit pistmist pettusega, vaid tegemist on puhtalt poliitilise kättemaksuga, millega karistatakse abi vajavaid vaeseid lapsi."

Pettuseskandaali tõttu kriitika alla langenud Minnesota demokraadist kuberner Tim Walz teatas esmaspäeval, et loobub uuesti kuberneriks kandideerimast.

Walzi sõnul kasutas Trumpi valitsus pettusejuhtumite uurimist ettekäändena föderaalabiprogrammide kärpimiseks. HHS on varem teatanud, et eraldas Minnesotale lastehoiuks ligikaudu 185 miljonit dollarit aastas.

Föderaalprokuröride süüdistuse kohaselt kantisid kümned isikud mitme aasta vältel Minnesota sotsiaalteenuste eelarvest raha kõrvale.

Trumpi administratsioon on rõhutanud asjaolu, et enamik süüdistatavatest on Somaalia päritolu.

Alates 2022. aastast, mil pettusejuhtumitega toonase president Joe Bideni valitsusajal tegelema hakati, on süüdi mõistetud kümneid isikuid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Wall Street Journal, New York Times

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:20

Raadiouudised (06.01.2026 15:00:00)

15:20

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks ümber

15:13

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

15:12

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

14:57

Trumpi administratsioon suunab tuumaenergiasse 2,7 miljardit dollarit

14:52

Õiguskomisjon hakkab tõenäoliselt prokuratuuri tegevust arutama Uuendatud

14:45

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

14:45

Annela Anger-Kraavi: looduse hävitamisest looduskaitse sildi all

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

14:25

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

05.01

Galerii: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja Uuendatud

05.01

Sõja 1412. päev: Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

04:54

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

05.01

Taani peaminister: Trump mõtleb Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt

05.01

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

05.01

Meedia: Saksa luure kuulas pealt USA presidenti Barack Obamat

10:37

WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

ilmateade

loe: sport

15:13

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

14:17

Vlasi Sinjavski vahetas Tšehhis klubi

loe: kultuur

15:20

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks ümber

15:12

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

14:23

Suri Ungari režissöör Bela Tarr

14:10

Kaupo Meiel: supiköök kui peielaud protsendikunsti haual

loe: eeter

14:16

Andres Ots: kooli ajal oli mul nimepaine, sest ka minu isa nimi oli Georg

12:09

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

10:07

Riigile pärandatud Edgar Valteri talu võib saada uue elu kunstiresidentuurina

Raadiouudised

13:05

Prantsuse põllumehed tahavad protestid Pariisi viia

12:30

Kolmapäeval tuleb lumelisa

12:20

Raadiouudised (06.01.2026 12:00:00)

09:55

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

09:40

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

09:40

Mitmel pool sajab lund

09:20

Raadiouudised (06.01.2026 09:00:00)

05.01

Päevakaja (05.01.2026 18:00:00)

05.01

Haanja suusakeskuse suusarajad on nüüd tasulised

05.01

Elmar Vaheri kaitsja Margus Kurm soovib, et prokuratuuri tegevusele annaks hinnangu parlament

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo