USA valitsus külmutab sotsiaalteenuste rahastuse mitmes demokraatide osariigis

USA president Donald Trumpi administratsioon kavatseb külmutada 10 miljardi dollari väärtuses toetusi, mis on mõeldud lastehoiuks, sotsiaalteenusteks ja vähekindlustatud perede rahaliseks abistamiseks viies demokraatide juhitud osariigis. Otsus järgneb Minnesota osariigis avastatud suurele petuskeemile.

Trumpi administratsiooni kõrged ametnikud teatasid, et külmutavad pettusekahtluste tõttu sotsiaalteenuste rahastuse California, Colorado, Illinois' ja New Yorgi osariigis.

Eelmisel nädalal peatas USA valitsus somaali kogukonnaga seostatud pettusesüüdistuste tõttu Minnesota osariigi föderaalse lastehoiurahastuse. Wall Street Journal märgib, et puuduvad andmed, et teiste demokraatide juhitud osariikide kohta oleks esitatud sarnaseid süüdistusi

USA tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeerium (HHS) külmutab viies osariigis rahaeraldised, mis pärinevad lastehoiu arengufondist (Child Care Development Fund), puudustkannatavate perede ajutise abi programmist (TANF) ja sotsiaalteenuste toetusfondist (Social Services Block Grant). Viimane võimaldab osariikidel kohandada teenuseid vastavalt elanikkonna vajadustele.

Kahe New York Timesi allika sõnul jäävad Minnesota, New York, California, Illinois ja Colorado ilma umbes seitsmest miljardist dollarist, mis oli ette nähtud TANF-i programmi tarbeks, mis pakub lastega leibkondadele otsest rahalist toetust.

Samade allikate väitel kaotavad viis osariiki ligipääsu ka ligi 2,4 miljardile dollarile lastehoiu arengufondist, mis toetab töötavate vanemate lastehoidu, ning umbes 870 miljonile dollarile sotsiaalteenuste toetustest, mis on suunatud peamiselt riskirühma kuuluvatele lastele.

Kavandatav külmutamine näib olevat jätk eelmisel nädalal tehtud otsusele peatada 185 miljoni dollari suurune iga-aastane toetus Minnesota päevahoidudele. Uurijate sõnul on osariigis avastatud üle tosina sotsiaalabipettuse skeemi, mis on tekitanud maksumaksjatele miljardite dollarite ulatuses kahju.

New York Post kirjutas rahastuse külmutamisest ja pettusekahtlustest juba varem ning president Trump jagas uudist sotsiaalmeedias.

"Valitsusvõimu kasutamine kõige haavatavamatele ameeriklastele kahju tegemiseks on ebamoraalne ja õigustamatu," ütles senaator Kirsten Gillibrand (demokraat, New York) oma avalduses. "Asjal pole mingit pistmist pettusega, vaid tegemist on puhtalt poliitilise kättemaksuga, millega karistatakse abi vajavaid vaeseid lapsi."

Pettuseskandaali tõttu kriitika alla langenud Minnesota demokraadist kuberner Tim Walz teatas esmaspäeval, et loobub uuesti kuberneriks kandideerimast.

Walzi sõnul kasutas Trumpi valitsus pettusejuhtumite uurimist ettekäändena föderaalabiprogrammide kärpimiseks. HHS on varem teatanud, et eraldas Minnesotale lastehoiuks ligikaudu 185 miljonit dollarit aastas.

Föderaalprokuröride süüdistuse kohaselt kantisid kümned isikud mitme aasta vältel Minnesota sotsiaalteenuste eelarvest raha kõrvale.

Trumpi administratsioon on rõhutanud asjaolu, et enamik süüdistatavatest on Somaalia päritolu.

Alates 2022. aastast, mil pettusejuhtumitega toonase president Joe Bideni valitsusajal tegelema hakati, on süüdi mõistetud kümneid isikuid.