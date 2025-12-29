Pärnu uus sild elavdab kinnisvaraäri Rääma linnaosas

Pärnus pool aastat tagasi avatud uus sild tõi Rääma linnaosa kesklinnale oluliselt lähemale. Maakler Janno Peterson ütleb, et silla mõju praegu veel tehingunumbrites ei kajastu, kuid Rääma linnaosa on nõutud juba pikemat aega ja uus sild mõjutab nõudlust veelgi.

"Kui vaatame korterituru tehinguid, siis Rääma linnaosas tehakse ca 22 kuni 23 protsenti Pärnu kinnisvaratehingutest ja hinna poolest on see maht kuskil kolm protsenti allpool ehk kuskil 19 protsenti ja need arvud on olnud sarnased nii eelmine aasta kui ka see aasta. Nii et selles mõttes hetkel veel otseselt hindadesse see jõudnud ei ole, aga ma usun, et see on jõudmas sinna," ütles Peterson.

LVM kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing leiab, et kuna sillaehitus oli teada juba varem, algasid selle mõjud Rääma linnaosale mitu aastat tagasi. Selle aja jooksul on linnaossa kerkinud ka uusarendusi.

"Kaks-kolm-neli aastat tagasi tehtud plaanid on täna meil taustal realiseerunud ja realiseerumas. Me näeme eelmiste aastate statistikas ja ka järgmiste aastate statistikas selliseid keskmisest kallimaid tehinguid Rääma linnaosas, sest uus vara on keskmisest kallim," rääkis Saksing.

"Kui hästi suuresti ennem seda perioodi nagu eelistati ainult kesklinna ja rannarajooni, siis täna siia ümbrusse tekkiv kogu uus keskkond on selge alternatiiv, mida ennem üldse ei kaalutud," sõnas ta.

Saksing prognoosib, et uus sild teeb Rääma ja Ülejõe piirkonna atraktiivsemaks ka ärimeestele.

"Me näeme kindlasti järgmiste aastate jooksul ka äri siiapoole kandumist. Siiani ju Ülejõe on olnud äri mõttes tagasihoidlik, aga toidukaupluste kui muude selliste äride ja teeninduse poole pealt see on loogiline jätk," ütles ta veel.