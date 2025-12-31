Colombia: USA rünnaku sihtmärk Venezuelas oli oletatav kokaiinivabrik

Postituses sotsiaalmeediaplatvormil X ütles Petro, et tehast haldas Colombia sissirühmitus ELN, mis kontrollib osaliselt kokaiinitootmist Venezuela ja Colombia piirialal.

USA president Donald Trump kinnitas esmaspäeval, et Ühendriigid viisid Venezuelas läbi rünnaku. Trumpi sõnul toimus rünnak sadamapiirkonnas, kus laaditi uimasteid paatidele.

USA meedia andmetel viis riigi Luure Keskagentuur (CIA) rünnaku läbi drooniga. Valitsusallikate teatel kasutas kuritegelik rühmitus Tren de Aragua rünnaku alla sattunud kõrvalist sadamat uimastite salakaubaveoks.

Juba möödunud reedel ütles Trump raadiointervjuus, et Ühendriigid ründasid suurt rajatist. Ta ei maininud aga Venezuelat otse.

Trumpi administratsioon on teatanud, et võitleb piirkonnas narkokartellide vastu.

Ühendriigid on septembri algusest saadik korraldanud Vaiksel ookeanil ja Kariibi merel kokku üle 30 rünnaku paatide vastu, milles on hukkunud üle saja inimese.

Paljude ekspertide sõnul on USA surve Venezuelale suuresti seotud naftaga.