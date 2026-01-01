X!

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest

Välismaa
{{1767251220000 | amCalendar}}
Šveitsi mäeahelik. Pilt on illustratiivne.
Šveitsi mäeahelik. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIXAFP
Välismaa

Šveitsi luksuslikus suusakuurordi Crans-Montana rahvarohkes baaris uusaastaööl puhkenud tulekahjus hukkus ligi 40 inimest ja sai vigastada 115, teatas politsei.

Valais' kantoni politseijuhi Frédéric Gisleri sõnul on lähipäevade peamine ülesanne hukkunute isikute tuvastamine, et surnukehad saaks kiiresti peredele üle anda.

Tulekahju tekkepõhjus ei ole veel kinnitatud, kuid ametnikud rõhutasid, et tegemist ei olnud rünnakuga.

Mõne pealtnägija arvates süütasid lae šampanjapudelile kinnitatud küünlad. See väide esitati ka peaprokurörile, kes teatas, et ei saa poolelioleva uurimise tõttu midagi kinnitada.

Politsei, tuletõrjujad ja päästjad kiirustasid varahommikul sündmuskohale populaarsesse kuurorti, mis on kõrgelt hinnatud suusasihtkoht Euroopas.

Üks New Yorgist pärit turist filmis baarist välja paiskuvaid ereoranže leeke ning rääkis, et nägi pimeduses inimesi jooksmas ja karjumas.

Valais' haiglad täitusid kiiresti ning vigastatuid toimetati erinevatesse haiglatesse üle kogu Šveitsi.

Sioni haiglas on ravil 60 inimest, teised toimetati teiste Šveitsi linnade haiglatesse.

Crans-Montana veebilehe andmetel mahutab Le Constellation 300 inimest ja selle terrass lisaks veel 40.

Varem teatas politsei pressiesindaja AFP-le, et uusaastapidustusteks oli sinna kogunenud umbes 100 inimest.

Tunde hiljem seisid baari ees endiselt kiirabiautod ja näha oli purunenud aknaid. Kohalik meedia kirjeldas, et õhus oli endiselt tunda põlemise lõhna.

Võimude sõnul on veel liiga vara öelda ohvrite täpset arvu, kuid kuna Crans-Montana on populaarne turistide seas üle maailma, oletatakse, et kannatanute hulgas on mitme riigi kodanikke.

Šveitsi meedia andmetel võis tulekahju alguse saada kontserdi ajal kasutatud pürotehnikast.

Politsei teatel on piirkond avalikkusele täielikult suletud ja Crans-Montana kohal on kehtestatud lennukeeluala.

"Pidu oli täies hoos... Muusika mängis ja šampanja voolas ojadena," ütles läheduses elav elanik Lausanne'i ajalehele 24 heures.

Kuid kui uudis tulekahjust levis, kadus muretu meeleolu ja inimesed hakkasid tänavaile kogunema. "Kuulsime kaugelt sireene. Minu ümber olid inimesed vapustatud, mures ja vaiksed," ütles sündmuskohal viibinu.

"Kuulsime terve öö helikoptereid," rääkis teine ajalehele 24 heures.

"Ilutulestiku tõttu ei saanud me alguses aru, mis toimub. Siis nägime suitsu. See on kohutav, paljud noored käivad selles baaris," sõnas veel pealtnägija.

Toimetaja: Johanna Alvin, Valner Väino

Allikas: BNS, CNN, BBC

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:17

Lauri Hussar: Eesti ongi meie tuletorn

21:10

Ka reedel on ilm tuisune

21:07

Aastavahetus tõi traditsiooniliselt linnaväljakutele tuhandeid inimesi

21:06

Veekatkestuse Tallinnas põhjustas haruldane loodusnähtus

21:03

Eesti ja Soome tegid kaablite lõhkumises kahtlustatava laeva kinnipidamisel koostööd

19:50

Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses Uuendatud

19:25

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest Uuendatud

19:10

Galerii: aastavahetus Kuressaares

18:35

Päevakaja (01.01.2026 18:00:00)

18:00

Ukraina droonid tabasid sihtmärke kolmes Venemaa piirkonnas Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07:53

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

19:25

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest Uuendatud

19:50

Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses Uuendatud

31.12

Terik Tallinna veekatkestusest: see on ajutine suur ebamugavus

31.12

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

07:46

CIA hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

18:00

Ukraina droonid tabasid sihtmärke kolmes Venemaa piirkonnas Uuendatud

31.12

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud Uuendatud

31.12

Galerii: aastavahetuse melu Tallinna kesklinnas

31.12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

ilmateade

loe: sport

17:30

Hüppeturnee teise etapi võitis Prevc

16:45

Roberto Carlos pidi kummutama kuulujutte infarktist

15:58

Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

15:15

Chelsea ja Maresca teed läksid lahku

loe: kultuur

16:03

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

13:21

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

09:57

Headreadi raamatuaasta blogi: Kenkō "Jõudeaja võrsed"

loe: eeter

15:28

Kaitseliitlane: igal inimesel võiks kriisi jaoks plaan olla

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

31.12

Vaata uuesti: Tõnis Niinemets heitis pilgu aasta parimatele eetrihetkedele

31.12

Vaata uuesti: "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst"

Raadiouudised

31.12

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

31.12

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo