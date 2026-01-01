Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest

Valais' kantoni politseijuhi Frédéric Gisleri sõnul on lähipäevade peamine ülesanne hukkunute isikute tuvastamine, et surnukehad saaks kiiresti peredele üle anda.

Tulekahju tekkepõhjus ei ole veel kinnitatud, kuid ametnikud rõhutasid, et tegemist ei olnud rünnakuga.

Mõne pealtnägija arvates süütasid lae šampanjapudelile kinnitatud küünlad. See väide esitati ka peaprokurörile, kes teatas, et ei saa poolelioleva uurimise tõttu midagi kinnitada.

Politsei, tuletõrjujad ja päästjad kiirustasid varahommikul sündmuskohale populaarsesse kuurorti, mis on kõrgelt hinnatud suusasihtkoht Euroopas.

Üks New Yorgist pärit turist filmis baarist välja paiskuvaid ereoranže leeke ning rääkis, et nägi pimeduses inimesi jooksmas ja karjumas.

Valais' haiglad täitusid kiiresti ning vigastatuid toimetati erinevatesse haiglatesse üle kogu Šveitsi.

Sioni haiglas on ravil 60 inimest, teised toimetati teiste Šveitsi linnade haiglatesse.

Crans-Montana veebilehe andmetel mahutab Le Constellation 300 inimest ja selle terrass lisaks veel 40.

Varem teatas politsei pressiesindaja AFP-le, et uusaastapidustusteks oli sinna kogunenud umbes 100 inimest.

Tunde hiljem seisid baari ees endiselt kiirabiautod ja näha oli purunenud aknaid. Kohalik meedia kirjeldas, et õhus oli endiselt tunda põlemise lõhna.

Võimude sõnul on veel liiga vara öelda ohvrite täpset arvu, kuid kuna Crans-Montana on populaarne turistide seas üle maailma, oletatakse, et kannatanute hulgas on mitme riigi kodanikke.

Šveitsi meedia andmetel võis tulekahju alguse saada kontserdi ajal kasutatud pürotehnikast.

Politsei teatel on piirkond avalikkusele täielikult suletud ja Crans-Montana kohal on kehtestatud lennukeeluala.

"Pidu oli täies hoos... Muusika mängis ja šampanja voolas ojadena," ütles läheduses elav elanik Lausanne'i ajalehele 24 heures.

Kuid kui uudis tulekahjust levis, kadus muretu meeleolu ja inimesed hakkasid tänavaile kogunema. "Kuulsime kaugelt sireene. Minu ümber olid inimesed vapustatud, mures ja vaiksed," ütles sündmuskohal viibinu.

"Kuulsime terve öö helikoptereid," rääkis teine ajalehele 24 heures.

"Ilutulestiku tõttu ei saanud me alguses aru, mis toimub. Siis nägime suitsu. See on kohutav, paljud noored käivad selles baaris," sõnas veel pealtnägija.