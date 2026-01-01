X!

Soome toll: kaableid kahjustanud laev tarnis sanktsioneeritud tooteid

Fitburg Soomes sadamas.
Fitburg Soomes sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Roni Rekomaa
Soome toll teatas neljapäeval, et peale sidekaablite kahjustamises kahtlustatava laeva kinnipidamist on aluse lastist avastatud rahvusvaheliselt sanktsioneeritud terastooteid. Ametivõimud on ka kaubalaeva meeskonda juba küsitlenud ning ei ole praeguseks välistanud, et kaabli lõhkumise näol on tegu kellegi tahtliku tegevusega.

Kolmapäeval arestisid Soome võimud Fitburgi laeva, mida kahtlustatakse Helsingi ja Tallinna vahelise Elisa sidekaabli kahjustamises.

Uurimise tulemusena on selgunud, et laeva last sisaldas sanktsioneeritud terasest tooteid, teatas Soome toll neljapäeval.

Kolmapäeva õhtul nähti Kirkkonummis Kantviki sadamas mitmeid relvastatud ametnikke, kes viisid Fitburgi pardalt asju minema.

Svenska Yle ajakirjanik Dan Granqvist rääkis, et olukord Fitburgi pardal oli kolmapäeva õhtul pärast kella seitset rahulik ning laeval viisid uurimistoiminguid läbi alla kümne ametniku. Tee sadamasse oli suletud.

Granqvisti sõnul uurisid ametivõimud muuhulgas kaptenisilda ning kella 19.30 paiku viisid ametivõimud laevalt minema ühe suure eseme.

Väljaande Helsingin Sanomat fotograafi Kimmo Penttineni sõnul oli laeva küljes näha nüüdseks kinnitatud ankrut, millega eeldatavalt sidekaablile kahjustusi tekitati.

"Ankur näeb roostes välja. See on laeva tagaosas veest üles tõmmatud ja kinnitatud," sõnas Pettinen.

Penttineni sõnul tegutsesid ametnikud laevas sees ning väljastpoolt polnud ametlikke toiminguid näha. Inimesi liikus ringi ka sillal ja tekil.

Fitburg Kantviki sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Soome politsei on saanud ka esimesed ütlused sidekaabli vigastamises kahtlustatava kaubalaeva Fitburg meeskonnalt.

"Laeval on läbiviidud uurimistoiminguid ja meeskonnaga on vesteldud. Nüüd hindame olukorda ja meeskonna rolli," ütles Soome keskkriminaalpolitsei kriminaalülemkomissar Risto Lohi.

"Meeskond on olnud koostööaldis, mis aitab olukorra selgitamisele kaasa," lisas Lohi.

Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all sõitva laeva meeskonnaliikmed on Venemaa, Gruusia, Aserbaidžaani ja Kasahstani kodanikud.

Lohi sõnul on uurimine alles alguses ja politsei ei kommenteeri, kas juhtum on seotud mõne teise riigi mõjutustegevusega. Uuritavateks kuritegudeks on praeguses etapis raske sidehäire tekitamine, vara rikkumine ja vara rikkumise katse.

Elisa sidekaablil avastati kahjustus kolmapäeva varahommikul. Soome ametivõimud võtsid kolmapäeva ennelõunal oma kontrolli alla kaubalaeva Fitburg, mida kahtlustatakse kaabli lõhkumises. Laev asub hetkel Kirkkonummis Kantviki sadamas.

Soome lahel on veidi enam kui aasta jooksul toimunud mitmeid kaablikatkestusi, millega on seotud välismaised laevad.

"Ühendavaks teguriks on see, et ka praegu on tegemist Venemaa suunalt tuleva kaubalaevaga ning asjaga on seotud allalastud ankur. Nendes juhtumites on nii sarnasusi kui ka erinevusi. Iga juhtum vaadatakse läbi eraldiseisva tervikuna," lausus Lohi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Yle.fi, Helsingin Sanomat

