Ka reedel on ilm tuisune

Öö vastu reedet tuleb pilvine, lume ja tuisuga, saartel ka lörtsi ja vihmaga ning on jäidet. Puhub mõõdukas, iiliti tugev kagutuul ning külma on 3 kuni 12, saartel sooja kuni 2 kraadi.

Reede hommikul on taevas pilves. Sajab lund ja tuiskab, saartel ja edelarannikul tuleb ka lörtsi ja vihma ning on jäidet. Tuul puhub valdavalt kagust 5 kuni 12, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -9, saartel ja edelarannikul -2 kuni +2 kraadi.

Pilvine, lume ja tuisuga tuleb ka päev. Saartel ja läänerannikul on oodata lörtsi ja vihma ning on jäidet. Puhub kagu-, saartel ja läänerannikul ka lõunatuul 5 kuni 12, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Külma on kuni 7, saartel ja läänerannikul sooja kuni 3 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad pilves selgimistega ja lumesajuga. Vaid laupäeval, mil on keskmiselt külma 1 kraad, on saartel ja läänerannikul ka lörtsi oodata. Edasi hakkab õhutemperatuur samm-sammult langema. Teisipäeval on miinuskraade keskmiselt juba 7.