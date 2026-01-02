X!

Luureekspert lõhutud kaablitest: hoiatasin enne pühi, et Venemaa võib nii teha

Luureuuringute professor Kari Liuhto.
Luureuuringute professor Kari Liuhto. Autor/allikas: Terhi Liimu/Yle
Soomlasest luureuuringute professor Kari Liuhto sõnul on üpris selge, et laev Fitburg lõhkus tahtlikult Elisa sidekaabli ning et ta hoiatas ametkondi juba enne pühadeaega, et Venemaa võib midagi sellist teha.

Liuhto ütles Soome rahvusringhäälingule Yle, et tema jaoks on üpris selge, et Elisa merekaabli lõhkumine oli Venemaa operatsioon, kuigi tõestust sellele on keeruline saada.

Liuhto sõnul hoiatas ta varem, et midagi sellist võib juhtuda. "Juba enne pühadeaega hoiatasin ma julgeolekuametnikke, et Venemaa käekiri ongi selline, et nad tahavad häirida meie otsustajate ja ametnike pühadeaja veetmist," lausus ta.

Venemaalt Iisraeli teel olnud Fitburgi kahtlustatakse Elisa sidekaabli lõhkumises ankruga. Liuhto sõnul on see venelaste komme saata läänele sõnumeid vahetult enne aastavahetust. Mullu jõulude ajal lõhkus laev Eagle-S ankruga Soome ja Eesti vahelise elektriühenduse Estlink 2 ning kahjustas samuti sidekaableid.

"See paistab väga süstemaatilisena. Kui me ei hakka kasutama karmimaid võtteid, siis sellised sabotaažid jätkuvad ja muutuvad isegi tõsisemaks," lausus Liuhto.

Eagle S-i puhul ei suudetud tõestada, et kaablid lõhuti tahtlikult. Liuhto märkis, et juriidiliste vahenditega ei saagi sellistel juhtudel selgust majja.

"Ma kardan küll, et kui selle taga on Vene luureaparaat, siis nad on selle läbi mõelnud ja plaaninud nii hästi, et mingeid jälgi ei jää. Loodetavasti ei lähe nüüd nii nagu Eagle S-iga, et uuritakse, aga tõendite puudumise tõttu tuleb isikud vabastada," lausus ta.

Ka Euroopa hübriidohtude kompetentsikeskuses töötav Jukka Savolainen märkis, et merel toimuvate hübriidoperatsioonide uurimisega jäädakse praegu hätta.

"See on nüüd selge, et meie lääne kriminaaluurimise protsess ei suuda asjadesse selgust tuua," lausus ta, viidates Eagle S-i juhtumile.

Vana-aastaõhtul juhtunud sidekaablite lõhkumise kohta ütles Savolainen, et üksiku juhtumi puhul ei või olla kindel, kuid Läänemerel toimunud arvukad kaablite ja torude lõhkumised ei saa olla juhus. Kui Fitburgi juhtumi taga on Venemaa, siis võib tegu olla omamoodi lõksuga, lisas ta.

"Soome käitumine selles juhtumis võis olla ennustatav. Soomel on doktriin, et kahjutöös kahtlustatav laev peetakse kinni ja suunatakse Soome vetesse. On võimalik, et keegi on plaaninud järgmised sammud, et saavutada midagi," lausus Savolainen.

Näiteks võib Venemaa süüdistada Soomet laeva alusetus kinnipidamises ning eskaleerida olukorra õiguslikuks ja poliitiliseks konfliktiks, lisas ta.

Liuhto märkis, et Venemaa peab lääneriikide vastu praegu niinimetatud hübriidsõda ning korduvatele sabotaažidele tuleks tugevamalt vastata. Näiteks võiks tema sõnul kaaluda, kas Venemaa tegevust võiks pidada riigi toetatud terrorismiks.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Yle

