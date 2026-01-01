Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses

Riigiprokuratuur alustas 31. detsembri õhtul kriminaalmenetluse, et uurida kahe Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustusi. Koostöös Soome politseiga valmistutakse ühise rahvusvahelise uurimisrühma loomiseks ja keskkriminaalpolitsei uurijate Soome saatmiseks, teatasid prokuratuur ja PPA.

31. detsembri varahommikul katkes kahes Eesti ja Soome vahelises sidekaablis ühendus. Kahjustused asuvad praegustel andmetel Eesti majandusvööndis rannikust ca 60 kilomeetri kaugusel Soome majandusvööndi ääres.

Kahjustuste hetkel asus sidekaablite kohal kaubalaev Fitburg, mis liikus edasi Soome majandusvööndisse. Soome õiguskaitseasutused alustasid Elisa kaabliga seoses kriminaalmenetluse ja pidasid kaubalaeva enda majandusvööndis kinni.

Riigi peaprokuröri Astrid Asi sõnul oli esmatähtis, et laeva ja selle meeskonnaga oleks võimalik teha kiiresti vajalikud menetlustoimingud.

"Kahjustuse täpse asukoha ja laeva tuvastamine võttis paratamatult aega. Kui see oli tuvastatud ja Soome piirivalve laevani jõudis, asus see Soome majandusvööndis. Seetõttu pidas laeva enda majandusvööndis kinni ja viis esialgsed menetlustoimingud läbi Soome, sest see oli tõendite kogumiseks kiireim võimalik viis. Pärast esialgseid Soome toiminguid alustasime ka Eestis kriminaalmenetluse, et koguda aktiivselt edasisi tõendeid ja neid analüüsida," ütles Asi.

Soome politsei kinnitusel on kahtlusalune kaubalaev Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all seilav Fitburg. Laeval oli kinnipidamise hetkel ankrukett vees.

Pardal oli 14 meeskonnaliiget, kelle seas on Venemaa, Gruusia, Kasahstani ja Azerbaidžaani kodanikud.

Soome politsei on kogunud esmased tõendid, kuid uurimine ja koostöö asjaolude selgitamiseks jätkub. Hetkel toimuvad meeskonna ülekuulamised.

Keskkriminaalpolitsei juht Leho Lauri sõnul on Eesti politsei alates kolmapäeva hommikust Soome kolleegidega aktiivselt infot vahetanud.

"Valmistame praegu koostöös prokuratuuriga ette Soome politseiga JIT-i ehk rahvusvahelise uurimisrühma loomist. Selle osana tahame Soome kohapeale saata keskkriminaalpolitsei uurijad, et koguda tõendeid ja mõlema riigi kriminaalmenetluseks olulist infot vahetada. Selline koostöö ei ole meie jaoks midagi uut, sest rahvusvaheliste uurimiste puhul on JIT-i loomine ja mitme riigi uurijate õlg õla kõrval töötamine tavapärane," sõnas Laur.

Eesti kriminaalmenetlust alustati elutähtsa süsteemi häirimise ja kahjustamise paragrahvi järgi. Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ja juhib riigiprokuratuur.

HS: võimudel puuduvad tõendid Venemaa seotusest merekaablite kahjustamisega

Praeguses uurimise etapis pole tõendeid Venemaa võimalikust osalusest Helsingi ja Tallinna vahelise Elisa sidekaabli kahjustamises, ütlesid Helsingin Sanomatile kolm asjaga kursis olevat allikat. Ametivõimud on kaubalaeva meeskonda küsitlenud ega ole välistanud, et kaabli lõhkumise näol oli tegu tahtliku tegevusega.

Väljaande Helsingin Sanomat teatel ei ole võimudel esialgu kindlaid tõendeid, kas laeva ankur lasti alla tahtlikult või oli tegemist õnnetusega.

Venemaalt Iisraeli teel olnud kaubalaeva Fitburg kahtlustatakse vähemalt ühe Elisale kuuluva sidekaabli kahjustamises. Kahtlustuse kohaselt lohistas laev ankrut merepõhjas, mis politsei ja piirivalve hinnangul tekitas allveekaablile kahjustusi.

Politsei on alustanud kriminaalmenetlust, mis käsitleb raske varalise kahju tekitamist, raske varalise kahju tekitamise katset ja raskekujulist andmeside häirimist.

Aasta tagasi toimunud tankeri Eagle S juhtumi puhul oletasid võimud esialgu, et tegemist oli Venemaa operatsiooniga.

"Seekord ei eeldata ega kahtlustata Venemaa seotust," ütles üks asjaga kursis olev isik. Teine allikas rõhutas, et Venemaa ei soovi oma varilaevastikule tähelepanu tõmmata.

Laeva last sisaldas sanktsioonide all olevaid tooteid

Soome toll teatas neljapäeval, et peale sidekaablite kahjustamises kahtlustatava laeva kinnipidamist on aluse lastist avastatud rahvusvaheliselt sanktsioneeritud terastooteid. Ametivõimud on ka kaubalaeva meeskonda juba küsitlenud ning ei ole praeguseks välistanud, et kaabli lõhkumise näol on tegu kellegi tahtliku tegevusega.

Uurimise tulemusena on selgunud, et laeva last sisaldas sanktsioneeritud terasest tooteid, teatas Soome toll neljapäeval.

Kolmapäeva õhtul nähti Kirkkonummis Kantviki sadamas mitmeid relvastatud ametnikke, kes viisid Fitburgi pardalt asju minema.

Svenska Yle ajakirjanik Dan Granqvist rääkis, et olukord Fitburgi pardal oli kolmapäeva õhtul pärast kella seitset rahulik ning laeval viisid uurimistoiminguid läbi alla kümne ametniku. Tee sadamasse oli suletud.

Granqvisti sõnul uurisid ametivõimud muuhulgas kaptenisilda ning kella 19.30 paiku viisid ametivõimud laevalt minema ühe suure eseme.

Väljaande Helsingin Sanomat fotograafi Kimmo Penttineni sõnul oli laeva küljes näha nüüdseks kinnitatud ankrut, millega eeldatavalt sidekaablile kahjustusi tekitati.

"Ankur näeb roostes välja. See on laeva tagaosas veest üles tõmmatud ja kinnitatud," sõnas Pettinen.

Penttineni sõnul tegutsesid ametnikud laevas sees ning väljastpoolt polnud ametlikke toiminguid näha. Inimesi liikus ringi ka sillal ja tekil.

Fitburg Kantviki sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Soome politsei vahistas kaks laeva meeskonnaliiget

Politsei pidas kinni kaks laeva Fitburg meeskonnaliiget, keda kahtlustatakse kaablite lõhkumises. Lisaks on kahele isikule kehtestatud reisikeeld. Asjaosaliste kodakondsust politsei ei avaldanud.

Meeskonna esmane küsitlemine algas kolmapäeva õhtul, sisuliste ülekuulamistega tehakse algust neljapäeval. Samuti alustasid võimud purunenud kaabli ümbruses veealust sündmuskoha vaatlust.

Soome politsei on saanud ka esimesed ütlused sidekaabli vigastamises kahtlustatava kaubalaeva Fitburg meeskonnalt.

"Laeval on läbiviidud uurimistoiminguid ja meeskonnaga on vesteldud. Nüüd hindame olukorda ja meeskonna rolli," ütles Soome keskkriminaalpolitsei kriminaalülemkomissar Risto Lohi.

"Meeskond on olnud koostööaldis, mis aitab olukorra selgitamisele kaasa," lisas Lohi.

Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all sõitva laeva meeskonnaliikmed on Venemaa, Gruusia, Aserbaidžaani ja Kasahstani kodanikud.

Lohi sõnul on uurimine alles alguses ja politsei ei kommenteeri, kas juhtum on seotud mõne teise riigi mõjutustegevusega. Uuritavateks kuritegudeks on praeguses etapis raske sidehäire tekitamine, vara rikkumine ja vara rikkumise katse.

Elisa sidekaablil avastati kahjustus kolmapäeva varahommikul. Soome ametivõimud võtsid kolmapäeva ennelõunal oma kontrolli alla kaubalaeva Fitburg, mida kahtlustatakse kaabli lõhkumises. Laev asub hetkel Kirkkonummis Kantviki sadamas.

Soome lahel on veidi enam kui aasta jooksul toimunud mitmeid kaablikatkestusi, millega on seotud välismaised laevad.

"Ühendavaks teguriks on see, et ka praegu on tegemist Venemaa suunalt tuleva kaubalaevaga ning asjaga on seotud allalastud ankur. Nendes juhtumites on nii sarnasusi kui ka erinevusi. Iga juhtum vaadatakse läbi eraldiseisva tervikuna," lausus Lohi.