X!

Leedu jätab piiri Valgevenega vähemalt kuuks ajaks suletuks

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Leedu valitsus otsustas vastuseks Vilniuse lennuliiklust segama hakanud Valgevene salakaubaga õhupallidele jätta oma piiripunktid naaberriigiga suletuks vähemalt kuuks ajaks. Leedu soovib naabrit survestada hübriidrünnakut lõpetama.

Leedu ja Valgevene vahel asuvas Medininkai piiripunktis pääseb üle riigipiiri vaid erakorras. Näiteks saab Valgevene poole minna üksnes transiit Kaliningradist ja diplomaadid. Leedu poolele saavad minna Leedu kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud ning valgevenelased, kel on Euroopa Liidus alaline elamisluba.

Kolmapäeval ootasid sadakond inimest, eelkõige valgevenelased, piiri lähedal, et ikkagi avaneks kojupääs ilma pika ringita Poola või Läti kaudu.

"Me elame Valgevenes Minskis ja tulime siia ema vaatama," sõnas piiril ootav Lidia. "Ja ootame Leedu valitsuselt mõistlikku otsust, et valgevenelased lastaks Leedust välja, mõnedel pole arvatavasti raha või on nad tulnud siia lihtsalt niisama."

Pärastlõunal ajakirjanike ette astunud Leedu peaminister Inga Ruginiene ütles aga, et piir jääb suletuks vähemalt kuuks ajaks.

"Me ei saa läbi kukkuda Leedu-vastasele hübriidrünnakule vastamisel. Meil on olemas selge tegevusplaan," sõnas Ruginiene.

Lisaks piirisulgemisele soovib Leedu Valgevenet survestada ka rahvusvaheliselt.

"Kui ühel riigil on probleeme ja rünnakuid meie naabrite – Valgevene või Venemaa – poolt, siis me peame olema koos nagu üks meeskond," lisas peaminister.

Armeele on antud ülesanne õhupallid vajadusel alla tulistada. Mitmete kilomeetrite kõrgusel hõljuvate hiigelpallide jahtimine pole aga lihtne ülesanne.

"Maailmapraktikas kasutatakse õhupallide vastu tavaliselt droone," sõnas Leedu riikliku kriisijuhtimiskeskuse juht Vilmantas Vitkauskas. "Aga ma ei lähe siin detailidesse, kuidas me seda hakkame tegema. Väga oluline on määratleda territooriumid, kus on seda turvaline teha, sest õhupalle ei saa neutraliseerida ükskõik kus."

Eelmisel nädalal häirisid õhupallid Vilniuse lennujaamas 170 lendu ja ligi 27 000 reisijat.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:53

Hollandis toimuvad erakorralised parlamendivalimised Uuendatud

22:51

Perling: Tallinna nelikliidus on lootus parempoolset poliitikat teha

22:49

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

22:41

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

22:30

ETV spordisaade, 29. oktoober

22:12

Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

21:53

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:46

Selver alistas Balti liigas Võru ja möödus neist ka tabelis

21:40

Raamatuaasta piltvaip jõudis Võrru

21:36

Neljapäev tuleb vihmane

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:47

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

14:03

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

07:04

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

18:35

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist Uuendatud

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

10:15

Meedia: USA luure hinnangul jätkab Putin sõda kõigele vaatamata

10:57

Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

14:40

Noorte ukrainlaste sissevool tekitab Poolas ja Saksamaal ärevust

15:12

Kallas Reformierakonnast: uueks aastaks peaks olema selge, kuidas edasi

ilmateade

loe: sport

22:49

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

22:41

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

22:30

ETV spordisaade, 29. oktoober

22:12

Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

loe: kultuur

18:52

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

16:19

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

16:14

Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

16:12

Festival Hullunud Tartu keskendub sel korral köitele

loe: eeter

22:41

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

16:19

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

15:30

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

13:14

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (29.10.2025 18:00:00)

18:00

Isamaa ei ole veel Tallinna koalitsiooni osas otsust langetanud

17:55

TÜ kliinikum ja Tartu linn on seda meelt, et loodav Tallinna haigla ja PERH liituda ei tohiks

16:05

Isamaa ja EKRE koalitsioon jätab Reformierakonna Viljandis opositsiooni

15:45

Eesti Panga nõukogu liikmed: Kaasiku pikaajaline töö keskpangas on pigem pluss

15:25

Raadiouudised (29.10.2025 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

10:45

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

10:45

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

10:35

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo