Leedu jätab piiri Valgevenega vähemalt kuuks ajaks suletuks

Leedu ja Valgevene vahel asuvas Medininkai piiripunktis pääseb üle riigipiiri vaid erakorras. Näiteks saab Valgevene poole minna üksnes transiit Kaliningradist ja diplomaadid. Leedu poolele saavad minna Leedu kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud ning valgevenelased, kel on Euroopa Liidus alaline elamisluba.

Kolmapäeval ootasid sadakond inimest, eelkõige valgevenelased, piiri lähedal, et ikkagi avaneks kojupääs ilma pika ringita Poola või Läti kaudu.

"Me elame Valgevenes Minskis ja tulime siia ema vaatama," sõnas piiril ootav Lidia. "Ja ootame Leedu valitsuselt mõistlikku otsust, et valgevenelased lastaks Leedust välja, mõnedel pole arvatavasti raha või on nad tulnud siia lihtsalt niisama."

Pärastlõunal ajakirjanike ette astunud Leedu peaminister Inga Ruginiene ütles aga, et piir jääb suletuks vähemalt kuuks ajaks.

"Me ei saa läbi kukkuda Leedu-vastasele hübriidrünnakule vastamisel. Meil on olemas selge tegevusplaan," sõnas Ruginiene.

Lisaks piirisulgemisele soovib Leedu Valgevenet survestada ka rahvusvaheliselt.

"Kui ühel riigil on probleeme ja rünnakuid meie naabrite – Valgevene või Venemaa – poolt, siis me peame olema koos nagu üks meeskond," lisas peaminister.

Armeele on antud ülesanne õhupallid vajadusel alla tulistada. Mitmete kilomeetrite kõrgusel hõljuvate hiigelpallide jahtimine pole aga lihtne ülesanne.

"Maailmapraktikas kasutatakse õhupallide vastu tavaliselt droone," sõnas Leedu riikliku kriisijuhtimiskeskuse juht Vilmantas Vitkauskas. "Aga ma ei lähe siin detailidesse, kuidas me seda hakkame tegema. Väga oluline on määratleda territooriumid, kus on seda turvaline teha, sest õhupalle ei saa neutraliseerida ükskõik kus."

Eelmisel nädalal häirisid õhupallid Vilniuse lennujaamas 170 lendu ja ligi 27 000 reisijat.